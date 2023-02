Triumph für eine starke Gemeinschaft

Die Dolberger Landfrauen standen vor wenige Monaten noch vor dem Aus. Aber ein hartnäckiges Grüppchen hat dafür gesorgt, dass der Verein jetzt wieder mit verjüngtem Vorstand am Start ist.

Margret Möllmann (l.) gratulierte dem neuen Vorstand mit Alexandra Droste, Stephanie Kämper Geri Düsterhaus, Julia Untiedt-Abels, Wally Northoff, Lisa und Marie Theres Bernsmann.

Das war am Freitagabend ein Triumph für die Dolberger Landfrauen. Im Saal der Gaststätte Ostermann hielten sie ihre Jahreshauptversammlung ab. Das Herausragende daran war die unglaubliche Zahl der Anwesenden. Deutlich über 100 Frauen quetschten sich in den Saal, um den neuen Vorstand zu wählen.

Keine Gegenstimmen

Ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen wurde das neue Vorstandsteam ins Amt gebracht. Ab jetzt leiten Julia Untiedt-Abels, Lisa Bernsmann und Stephanie Kämper die Geschicke der Dolberger Landfrauen. Unterstützt werden sie durch Alexandra Droste, Geri Düsterhaus, Franziska Damberg, Marie Theres Bernsmann und Wally Northoff. „Damit seid ihr wieder auf sicherem Kurs“, gratulierte Margret Möllmann von den Kreislandfrauen.

Julia Untiedt-Abels verteilt einige Exemplare der beliebten Landfrauen-Taschen. Foto: Peter Schniederjürgen

Denn bei der vorherigen Versammlung waren nur noch knapp zwei Dutzend Frauen anwesend gewesen. Der Verein stand kurz vor der Auflösung. Es fehlte der Nachwuchs. Das Vorstandsteam mit Petra Hofbauer, Wally Northoff und Elke Jackenkroll weigerte sich aber standhaft, klein beizugeben. Sie dachten sie sich ein neues und „jüngeres“ Programm mit Cocktailabend und etlichen frischen Veranstaltungen aus. Dazu eine Informationskampagne, die die Vorteile der Mitarbeit im Vorstand für Bewerbungen und Lebensläufe herausstellte. „Euer Erfolg war umwerfend, schnell habt ihr an der 200er-Marke gekratzt“, freute das auch die Kreislandfrau.

Lustiger Rückblick

So gehen die Landfrauen nun mit jungem Vorstandsteam und einer gewaltigen Verstärkung in die Zukunft. Das feierten sie mit einem gemeinsamen Imbiss. Nicht zuletzt verabschiedete sich das vorherige, lang erprobte Vorstandsteam mit einem Rückblick in die Geschichte der Dolberger Landfrauen. Wally Northoff führte durch diesen wirklich lustigen Programmpunkt. Zahllosen Anekdoten und Fotos sorgten für Lacher und allerbeste Stimmung im rappelvollen Saal.