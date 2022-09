Trommeln zum Weltkindertag

Am 20. September ist Weltkindertag. Und damit das auch jeder mitbekommt, haben sich Einrichtungen im Ahlener Osten eine unüberhörbare Aktion einfallen lassen.

Verschiedene Träger aus dem Ahlener Osten starten in diesem Jahr zum Weltkindertag eine besondere Aktion auf dem Glückaufplatz.

Der Weltkindertag am Dienstag (20. September) genießt weltweite Aufmerksamkeit, speziell um auf die Bedürfnisse und Rechte der Kinder weltweit aufmerksam zu machen. In diesem Jahr möchten verschiedene Träger aus dem Ahlener Osten eine besondere Aktion auf dem Glückaufplatz vor Ort starten und damit die Kinderrechte im Stadtteil in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen. „Wir wollen mit den Kindern für die Kinderrechte trommeln“, freuen sich Heike Gründken vom Lunch Club und Jutta Saiz von der Wichern-Kita, deren Einrichtungen zehn beziehungsweise 30 Jahre existieren und dies zum Anlass für die öffentliche Veranstaltung nehmen. Unterstützt wird das Veranstaltungsprojekt vom Stadtteilforum/Stadtteilbüro auch aus dem Stadtteiletat, „denn wenn es um die Förderung von Kindern geht, kann man nur gemeinsam zusammenstehen“, ergänzt Hermann Huerkamp, Leiter des Stadtteilbüros. Weitere Unterstützer waren mit dem Jugendzentrum Ost, dem Jugendamt der Stadt Ahlen und der benachbarten Diesterwegschule schnell gefunden.

Das zweistündige Programm stellt die Kinder in den Mittelpunkt. Auf der Bühne soll zwischen 16 und 18 Uhr getrommelt werden, aber auch weitere musikalische Beiträge gehören dazu. Abgerundet wird das Programm durch einen Kreativ- und Schminkstand, einen Ballonstand, eine Fotobox und durch die umfangreichen Bewegungs- und Spielangebote des städtischen Spielmobils. Die Veranstaltungsgemeinschaft freut sich auf die Familien als Besucher und möchte den Kindern einen schönen, unvergesslichen Nachmittag bereiten, so lautet das erklärte Ziel.