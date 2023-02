Tunnellicht soll länger leuchten

Die Instandsetzung des Tunnels unter dem Konrad-Adenauer-Ring, der umliegende Schulstandorte verbindet, geht weiter. Nächster Baustein: ein Solarsystem, das auch in den Stunden der frühen und späten Dämmerung Licht in die Röhre bringt.

Wegen einer defekten Pumpe hatte die Unterführung im Vorjahr vorübergehend gesperrt werden müssen, nachdem Oberflächenwasser nicht abfließen konnte. Die Pumpe wurde ausgetauscht, der Tunnel insgesamt zu einem größeren Thema, das weitere Optimierungen anstieß. In Kooperation mit dem Industrieclub wurden Wände und Decke heller gestaltet. Die Straßenreinigung unterzog den Bereich einer Intensivreinigung und trug lose Farbreste ab. Auszubildende verschiedener Firmen frischten mit gesponserter weißer Farbe auf. Jetzt geht es weiter. Die vorhandene Beleuchtung, die synchron mit der Straßenbeleuchtung geschaltet ist, soll auf LED umgerüstet werden. Reflektoren in den Außenbereichen sollen eine bessere Sichtbarkeit auf den Zufahrtswegen erzeugen.

„ Eine Verknüpfung mit den bestehenden Leuchtmitteln und der Schaltung der Straßenbeleuchtung ist nur schwer möglich. “ Aus der Beschlussvorlage

Der Betriebsausschuss soll in seiner Sitzung am 7. Februar die Anschaffung eines Solarsystems beschließen, das den Tunnel auch bei Tag beleuchten soll. Dazu sind zusätzliche Leuchten notwendig. „Eine Verknüpfung mit den bestehenden Leuchtmitteln und der Schaltung der Straßenbeleuchtung ist nur schwer möglich“, heißt es in der Beschlussvorlage. Das Solarsystem solle eine Batterie speisen, die dann im besten Fall auch die Leuchten in der Dämmerung vor und nach der Nachtbeleuchtung mit Strom versorgen kann.

Frist für Fördermittel läuft

Förderung für die mit 10 000 Euro veranschlagten Kosten winkt über die Billigkeitsrichtlinie für kommunale Klimaschutzinvestitionen bis zum 30. Juni. Sollte die Frist wegen Lieferschwierigkeiten nicht eingehalten werden können, müsste die Summe für 2024 im Haushalt eingeplant werden, heißt es.