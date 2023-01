Turiner Grabtuch im Fokus

Auf Spurensuche geht eine Ausstellung, die am Sonntag in der St.-Marien-Kirche eröffnet wird. Sie verspricht interessante Einblicke.

Sonderausstellung in St. Marien

Unter dem Titel „Wer ist der Mann auf dem Tuch? Eine Spurensuche“ wird am Sonntag (22. Januar) um 10 Uhr eine Ausstellung mit einem feierlichen Festhochamt und Sektempfang in der St.-Marien-Kirche eröffnet, die sich mit dem Turiner Grabtuch beschäftigt. In der Präsentation sind 27 Informationsstelen und Vitrinen zu fünf Themenbereichen zu sehen, darunter naturwissenschaftliche Untersuchungen des Grabtuchs. Die Ausstellung wurde von den Maltesern konzipiert. Eine Abbildung des Grabtuchs und eine Skulptur, deren Körper durch eine NASA-Bildanalyse dem auf dem Tuch abgebildeten Gekreuzigten nachempfunden wurde, bilden die herausragenden Stationen. Die Ausstellung ist bis zum 7. März zu sehen und wird von einem Rahmenprogramm begleitet. Nähere Informationen sind unter www.menschen-leben-kirche.de zu finden.