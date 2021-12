Über 200 Besucher seit der Eröffnung

Ein positives Fazit zogen der Vorsitzende des Sport- und Freizeitausschusses der Stadt Ahlen, Rolf Leismann, und der Sprecher des Sportmuseums mit angegliedertem Archiv, Dieter Massin, bei einem Besuch von Sportmoderator Ralf Bosse am Montag.

„Das Ahlener Sportmuseum ist in der Bevölkerung angekommen“, sagte Rolf Leismann. Über 200 Besucher sind seit der Eröffnung im September ins Sportmuseum „auf Bodel“ gekommen und haben sich nicht nur die derzeitige Ausstellung „Jubiläum trotz(t) Corona“ angesehen. Auch die Arbeit im Sportarchiv sei häufig Gegenstand eines Besuches gewesen, so Leismann.

Im laufenden Monat war die Einrichtung coronabedingt für Besuche geschlossen, aber die Nachfragen sind groß geblieben. Mit Spannung werden die ersten Internet-Veröffentlichungen erwartet, wenn Festschriften der Ahlener Sportvereine digitalisiert sind und im Netz einen Überblick der Sportgeschichte Ahlens geben.

„Dank des Sportarchivs war in diesem Jahr eine erfolgreiche Teilnahme Ahlener Schüler am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten möglich“, berichtete Leismann weiter, der auf das preisgekrönte Abschneiden von Schülern des Gymnasiums St. Michael verwies. Zwei Landessiege von Francis Thülig und Bartu Efe Tarhan (wir berichteten) und ein Preis auf Bundesebene (Francis Thülig) seien ein gutes Beispiel der Kooperation mit dem Sportarchiv.

Zusammenarbeit mit Münsterteicher-Gesamtschule

Und so freuen sich die Mitarbeiter des Archivs auch schon auf die nächste Zusammenarbeit, wenn die Therese-Münsterteicher-Gesamtschule als „Talentschule“ Projekte zur Sportgeschichte in Ahlen durchführt.

Moderator Ralf Bosse zeigte sich beeindruckt von der Fülle der Exponate im Sportarchiv und von der Gestaltung des Sportmuseums. „Die Gestaltung des Museums ist schon eindrucksvoll“, so der Tenor des Experten bei dem Treffen. „Die Geschichten, die immer in Verbindung mit den Exponaten zu sehen sind, bringen Leben in das Sportmuseum.“ Nun hoffen die Macher, dass der Standort an der Warendorfer Straße bald wieder seine Tore regulär öffnen kann. Die Tagespresse wird die neuen Öffnungszeiten dann umgehend bekanntmachen.