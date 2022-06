„Überleben in Krisenzeiten“: Noch immer fehlt Publikum

Für die Präsentation ihres Jahresberichts 2021 in der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses hatte Christiane Busmann am Dienstag den bezeichnenden Titel „Überleben in Krisenzeiten“ gewählt. Denn die coronabedingten Einschränkungen 2020 wie 2021 haben deutliche Schleifspuren hinterlassen und das sowohl im Kulturveranstaltungsbereich als auch in der Kneipe.

In ihrem Bericht schaute sie auf den ersten Lockdown im März 2020, der dem bereits beschlossenen Digitalisierungsprojekt noch mehr Schubkraft verliehen habe, so dass das Büz seine Arbeit auf digitale Formate, darunter auch ein Live­stream, verlagert habe. Mit Plakataktionen wie „Wir vermissen euch“ habe man zunächst versucht, auch öffentlich sichtbar zu bleiben und den Kontakt zum Publikum zu halten. Immerhin sei es gelungen, das Team zusammenzuhalten, worüber sie „sehr froh“ sei. Der einzige Abgang ist allerdings schmerzhaft genug und betrifft den Koch, der nach anderthalb Jahren eine besser dotierte Stelle angetreten hat.

Krise als Chance für „Kultursommer“

Die Krise als Chance genutzt hat die Schuhfabrik mit dem „Kultursommer“, der das frühere „Fernweh“-Programm ablöste und ein üppiges Paket mit 21 Veranstaltungen auf dem Parkplatz unter Einschluss von „Tralla City“ präsentierte. Der Zuspruch sei mit bis zu 100 Besucherinnen und Besuchern sehr ermutigend gewesen. Es sei eine glückliche Fügung gewesen, dass 2021 die Terrasse mit der Open-Air-Bühne zur Verfügung gestanden habe.

Demgegenüber täten sich Saalveranstaltungen nach wie vor schwer, stellte Christiane Busmann fest und nannte dafür zwei Beispiele aus der jüngsten Zeit. Ihre Schlussfolgerung: „Was uns fehlt, ist das Publikum.“ Der Sommer sei der neue Veranstaltungszeitraum, resümierte die Büz-Geschäftsführerin, mit der Folge, dass sich alles auf wenige Sommermonate konzentriere.

Als ein sicheres Standbein bezeichnete sie die Beratungsangebote wie die Flüchtlingsberatung mit Steffi Klagge, die auch während der verschiedenen Lockdowns zum Teil auf digitaler Basis weitergearbeitet habe. Die offenen Angebote seien dagegen durch Corona stark zurückgegangen und würden sich erst allmählich erholen.

Programm „Dritte Orte“

Als Glücksfall erweist sich der Zuschlag des Landes aus dem Programm als „Dritter Orte, für das sich das Bürgerzentrum erfolgreich beworben hatte. Die Umsetzung des auf drei Jahre ausgelegten Programms sei bereits angelaufen und werde sichtbar in der bereits eingerichteten Filmwerkstatt, die über einen eigenen Eingang erreichbar ist. Für einen dritten Ort unverzichtbar ist die Gaststätte als Begegnungsort.

Nächstes Projekt ist das Nachbarschaftsfest „Nelah“ am 13. August, das sich konzeptionell an dem 4tel-Fest Mauritz-West in Münster orientiert und die Bürgerinnen und Bürger selbst zu Akteuren macht. Ein Teil des Geldes ist auch für die Neugestaltung des Innenhofs und die Auffrischung der Gruppenräume vorgesehen. Auf dem Parkplatz soll im Hinblick auf Nachhaltigkeit ein überdachter Fahrradständer unter Inanspruchnahme von Parkraum errichtet und auf dem Dach ein Photovoltaikanlage installiert werden.