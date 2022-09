Das Innosozial-Projekt „Sport macht stark – starke Mädchen durch Fußball“ hat in Kooperation mit der Initiative „Futbalo Girls“ eine erfolgreiche Schulung für Fußballassistenten und -assistentinnen im Ahlener Süd-Osten veranstaltet. Innosozial bietet in dem Projekt zusammen mit der Frauen- und Mädchenabteilung von Rot-Weiß Ahlen Fußball-AGs für Mädchen in Ahlener Grundschulen an. Einmal in der Woche trainieren um die 70 Dritt- und Viertklässlerinnen in den AGs in den fünf kooperierenden Grundschulen.

Coach-Schulung

Das Projekt richtet sich in erster Linie an Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund. Dadurch soll ein Beitrag zur Überwindung von Rollenklischees geleistet werden. Damit das Projekt weiterhin qualitativ und erfolgreich fortgeführt werden kann, wurde am 15. und 16. September eine Coach-Schulung für die Fußball-AG-Betreuer- und -betreuerinnen des Innosozial-Projektes angeboten. Das Projektteam unter Leitung von Agnieszka Bednorz hat für die Schulung mit der Initiative „Futbalo Girls“ kooperiert, welche seit vielen Jahren in ganz Deutschland läuft, mit dem Ziel mehr Mädchen zum Fußball zu bringen und junge Frauen durch Bildungsangebote als Coaches zu qualifizieren und zu stärken. Durchgeführt werden diese Angebote durch den gemeinnützigen Verein Integration durch Sport und Bildung e.V.

Pädagogische Grundkenntnissen vermittelt

Neben pädagogischen Grundkenntnissen einer Übungsleitung standen im Mittelpunkt des zertifizierten Coachworkshops die Vermittlung von fußballspezifischen Übungen, die Konzeption von Übungsstunden, das Lehren von unterschiedlichen Spielformen und die Organisation von Turnieren. Weiterhin erfolgte ein Perspektivenwechsel, um in die Rolle der Trainerin / des Trainers zu schlüpfen. Dazu wurden sportpädagogische Vermittlungsgrundlagen thematisiert. Folgende Ziele wurden dabei verfolgt: Förderung von Selbstkompetenz und Stärkung des Selbstbewusstseins, pädagogische Kompetenzen schulen beziehungsweise stärken, Motivation für eine Übungsleiterinnentätigkeit geben sowie auch weibliche Vorbilder im Fußball schaffen. Das Erlernte konnte im Rahmen der Schulung durch Praxisstunden bei RW Ahlen und an der Barbara­schule umgesetzt werden. Sowohl der Verein als auch die Schulleiterin der Barbara­schule, Sabine Hartmeier, begrüßten das Projekt und unterstützten mit ihren eigenen Räumen und Mitteln.

Zertifikate überreicht

Die sieben AG-Begleiter/innen aus dem Projekt konnten ihre Kenntnisse vertiefen, Neues ausprobieren und von den Coaches fundiertes Feedback bekommen. Als Belohnung für das Engagement gab es nicht nur ein Zertifikat, sondern auch ein gemeinsames Pizza-Essen.

Weitere Infos über das Projekt gibt es unter www.innosozial.de, weitere Informationen zum Programm der „Futbalo Girls“ unter: https://futbalo-girls.info/.