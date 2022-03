Ukraine-Krieg bestimmendes Thema

Aus erster Hand berichtete Henning Rehbaum am Mittwochabend im Gespräch mit Oberstleutnant Christoph Linnenbaum über das vom Bundestag angesichts des Krieges in der Ukraine verabschiedete Maßnahmenpaket.

Der heimische Bundestagsabgeordnete Henning Rehbaum hat am Mittwochabend das Aufklärungsbataillon 7 in der „Westfalen-Kaserne“ besucht. Der Austausch mit dem Kommandeur des Bataillons, Oberstleutnant Christoph Linnenbaum, ist dem Politiker angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage sehr wichtig.

Das sehr kurzfristig vereinbarte Gespräch stand ganz im Zeichen des völkerrechtswidrigen Angriffes auf die Ukraine, der vor knapp einer Woche begonnen hatte. Der Gast aus Berlin berichtete aus erster Hand von den Geschehnissen im Deutschen Bundestag und den zwischen CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen abgestimmten, durch Bundeskanzler Olaf Scholz am vergangenen Sonntag verkündeten Maßnahmen wie beispielsweise den Ausschluss von russischen Banken aus dem europäischen Zahlungssystem „Swift“, die Lieferung von Verteidigungswaffen an die Ukraine und die Aufnahme von Flüchtlingen.

Der Abgeordnete hob hervor, dass der Krieg in Europa dramatisch vor Augen geführt habe, wie wichtig eine leistungsfähige und gut ausgerüstete Bundeswehr sei. Die Steigerung der Verteidigungsausgaben auf mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sei dringend erforderlich für die optimale Ausstattung der Bundeswehr.

Deutscher Beitrag zur Nato-Mission „EFP“

Rehbaum, der selbst als Wehrpflichtiger Dienst in der „Westfalen-Kaserne“ geleistet hatte, erkundigte sich auch nach den Auswirkungen der aktuellen Situation in der Truppe. „Unsere Auftragslage ist bisher unverändert“, informierte der Bataillonskommandeur. „Ab Mitte dieses Jahres werden wir eine Aufklärungskompanie mit über 100 Soldaten bereithalten, die bei Bedarf kurzfristig nach Litauen verlegt werden kann.“ Dies sei Teil des deutschen Beitrages zur Nato-Mission „Enhanced Forward Presence“ (EFP), welche der Sicherung der osteuropäischen Staaten und der Abschreckung von Bedrohungen des Bündnisgebiets dient. „Darüber werden wir in den kommenden zwei Jahren jeweils eine Aufklärungskompanie für ein halbes Jahr in Mali zum Einsatz bringen, um für die dortige UN-Mission „Minusma“ ein aktuelles und möglichst zutreffendes Lagebild zu generieren“, ergänzte Linnenbaum.

Aktuell sind darüber hinaus weiterhin knapp 100 Soldaten des Bataillons in der Amtshilfe eingesetzt, vorrangig in Gesundheitsämtern zur Kontaktnachverfolgung. „Wir sind froh, dass wir in Zeiten der Pandemie wirkungsvoll unterstützen konnten. Natürlich müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass unser Hauptauftrag ein Anderer ist. Das ist ganz eindeutig die Landes- und Bündnisverteidigung“, betonte der Offizier.

Gelöbnis im Sportpark Nord

Zum Abschluss des Treffens sprachen beide über das feierliche öffentliche Gelöbnis, welches am 13. April 2022 im Ahlener Sportpark Nord stattfinden wird. Etwa 200 Rekruten werden dabei geloben, der Bundesrepublik treu zu dienen, und das Recht und die Freiheit des Deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Situation – da waren sich beide Gesprächspartner einig – ein wichtiger Einsatz für die Sicherheit Deutschlands sowie für ein freies und offenes, gerechtes und friedliches Europa.

Henning Rehbaum versprach, den guten Kontakt zu den Ahlener Soldaten zu halten und hofft, dass sein nächster Besuch unter anderen Vorzeichen steht als in diesen Tagen.