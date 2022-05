Das Heimweh ist zu groß: Von Ahlen zurück in die Ukraine

Im März flohen Alina Rukomieda und ihre Tochter Yeva vor dem Krieg in der Ukraine und fanden Zuflucht in Ahlen. Jetzt gehen sie zurück in ihre Heimatstadt. Das Heimweh ist größer als die Angst.

„Natalya und Abdul bieten fünf Familien Zuflucht: Auf engstem Raum zusammengerückt.“ So lautete der Titel eines am 23. März erschienenen Berichts in den WN/Ahlener Zeitung über eine in Ahlen lebende Ukrainerin und ihren Lebensgefährten, die auf 70 Quadratmetern Wohnfläche sechs Erwachsene und zehn Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren beherbergten. Sie waren vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Als Martina Maury-Thülig den Artikel las, konnte sie es nicht fassen, meldete sich bei Natalya und bot einer Mutter mit Kind zwei Zimmer in ihrem Haus an. Noch am selben Tag wurde aus dem Bibliothek- und Musikzimmer ein Zuhause, das Klavier fand einen neuen Platz in der Diele.