Mehr als nur ein Kriegsgebiet

Am Samstagvormittag war die Ukraine Thema des Internationalen Frauenfrühstücks (IFF). Allerdings stand hier nicht der Krieg im Fokus, sondern vor allem die Vorstellung des Heimatlandes der Künstlerin und Designerin Tetiana Korol, die auch von ihr entworfene ukrainische Traditionskleidung in einer Modenschau präsentierte. Musikalisch begleitet wurde das Frühstück von der Sängerin Anna (Anne-Kathrin Hoffmann-Quittek) und dem Gitarristen Eduard Oldenburger.

Zur Begrüßung machte IFF-Sprecherin Laina Remer auf das neue Projekt Nähcafé aufmerksam, das am 10. November ab 14 Uhr in der Familienbildungsstätte seinen Auftakt hat. „Es wird gequatscht und genäht“, beschrieb sie das Projekt.

Spuren in den Gesichtern

Beim Ukraine-Vortrag sollte der Krieg bewusst ausgeblendet werden, aber die seit diesem Jahr mit ihrem Sohn in Ahlen lebende Tetiana Korol kam dann doch nicht darum herum. Vortags war sie von einem Heimatbesuch zurückgekehrt und gab Einblicke in die aktuelle Atmosphäre: „Die Gesichter der Menschen sind nicht mehr so wie früher, der Krieg hat Spuren hinterlassen.“ Sie sei stolz auf ihr Volk, hob sie hervor und betonte die Rolle der Frauen, die ein wichtiges Rückgrat seien. Überhaupt seien Frauen in der Ukraine gut ausgebildet und politisch auch sehr aktiv. Freie Bildung und freies Denken seien dort sehr wichtig.

Tetiana Korol beschrieb den flächenmäßig größten Staat in Europa als Land mit vielen schönen und romantischen Landschaften. Unerwartet bezog sie ihre Heimatregion Tschernobyl mit ein, die inzwischen auch touristisch wieder sehr attraktiv sei. Landwirtschaftliche Hauptprodukte sind Weizen, Mais, Gerste, Zuckerrüben und Kartoffeln. Die Borschtsch-Suppe gehört wie die Wareniki-Teigtaschen zu den traditionellen Landesspeisen.

Sängerin Anna und Gitarrist Eduard Oldenburger begleiteten das Frauenfrühstück musikalisch. Foto: Ralf Steinhorst

In der Kunst und Kultur gehören die Weberei und Stickerei, auch als Wyschywanka bekannt, zu den Hauptaspekten. Tetiana Korol wies darauf hin, dass die ukrainischen Stickereien jüngst in die Kollektion von Dior Einzug gehalten haben. Sie selbst entwirft auch traditionelle ukrainische Kleidung, einige ihrer Modelle wurden von Teilnehmerinnen des Frauenfrühstücks in einer kurzen Modenschau präsentiert.

Die wurde musikalisch untermalt von Sängerin Anna und Gitarrist Eduard Oldenburger. Sie spielten eigene Kompositionen, die bei den Teilnehmerinnen des Frühstücks ebenso wie Vortrag und Modenschau sehr gut ankamen.