Unbekannte schlagen und treten 19-Jährigen – Zeugen gesucht

Ein 19-jähriger Ahlener wurde am Sonntagabend von zwei Unbekannten in Ahlen angegriffen. Die Tatverdächtigen schlugen ihn gegen den Kopf und traten ihn.

Am Sonntag griffen um 20.20 Uhr zwei Unbekannte einen 19-Jährigen auf dem Parkplatz an der Klosterstraße in Ahlen an. Das Duo kam auf den Ahlener zu und fragte ihn konkret nach seinem Namen. Als der Heranwachsende bejahte, die Person zu sein, erhielt er Schläge gegen den Kopf, so die Polizei in ihrem Pressebericht.

Der 19-Jährige stürzte und wurde dann mehrfach von dem Duo getreten. Ein Anwohner hörte Geschrei, sah die Attacke und forderte die Täter auf aufzuhören. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten daraufhin in Richtung Stadtpark. Die Verdächtigen sind, so teilt die Polizei weiter mit, geschätzt 20 bis 22 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, einer hat schwarze Haare und trug eine dunkelblaue Jacke, der andere hat einen dunklen Bart und hatte eine dunkle Jacke an. Beide waren mit dunklen Jogginghosen bekleidet und sind südeuropäischen Typs.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Ahlen, 96 50, E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de, entgegen.