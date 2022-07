Und Neuseeland lässt die Schafe tanzen

Die 34. Ausgabe des Mammutspiels gehört seit Freitagabend der Geschichte an. Kurz nach 22 Uhr erlischt im Sportpark Nord das olympische Feuer. Bewohnerinnen und -bewohner der Kontinente, das Betreuerteam und die Eltern feiern im Stadion des Sportparks Nord zuvor ein rauschendes Abschlussfest.

Die zwei Wochen des Ferienspiels sind schnell um, über 600 Mädchen und Jungen hatten sich nach zwei Pandemiejahren spürbar auf die 34. Ausgabe gefreut. Auch das Wetter spielte über die ganze Zeit mit vorwiegend angenehmen Temperaturen und fast keinem Regen mit.

Einzug der Kontinente

Frenetisch bejubelt von den Eltern auf der Tribüne ziehen die Mammutkinder ab 19.20 Uhr ins Stadion ein. Als alle angekommen sind, wird traditionell die Mammutspiel-Hymne „Go Olympia Go“ von den Moderatoren Miri und Tobi angestimmt. Die sind dieses Mal als Batman und Pippi Langstrumpf verkleidet, bei den Spielen ging es ja auch um Alltagshelden. Die Bühne gilt dementsprechend fortan als „Bathöhle“.

Als Vertreterin der Stadt zeigt sich Sozialdezernentin Stephanie Kosbab sehr beeindruckt von den Mammutspielen: „Ehrlich, da kann man nur begeistert sein!“ Ihre Highlights seien der Hitzeeinsatz der Feuerwehr, die Gesichter der glücklichen Kinder und die generationenübergreifend tolle Atmosphäre gewesen. Später wird sie das Abschlussfest als Höhepunkt noch in die Reihe mit aufnehmen. „Die Mammutspiele für das nächste Jahr sind gesichert“, erklärt sie schließlich unter großem Jubel.

Alle Kontinente bekommen zum Abschluss noch einmal Gelegenheit, sich zu präsentieren. Asien tanzt den „Gangnam Style“, Europa zeigt Sehenswürdigkeiten seines Kontinents, Afrika bewegt sich nach der inoffiziellen Afrika-Hymne „Waka Waka“, Australien schwingt Hände und Füße zu „Brea­king Free“, Neuseeland lässt die Schafe tanzen und Amerika holt das Lasso raus. Auch der Spaß-Pol versprüht mit „Heut wird gefeiert“ gute Laune.

Abschlussfest der 34. Mammutspiele Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst Abschlussfeier der 34. Mammutspiele im Sportpark Nord Foto: Ralf Steinhorst

Damit die Mütter und Väter auch sehen können, was die zwei Wochen im Sportpark abging, gehen noch vier Laufstaffeln für je kleine und große Jungen wie Mädchen über die Bühne. „Und alle Gas geben, bis ihr die Stange abgegeben habt“, feuert Betreuer Emil die Läuferinnen und Läufer vom Rand der Tartanbahn noch mal an.Amerika, Neuseeland und Afrika sogar zweimal können das am besten und sichern sich die letzten Goldmedaillen. Den Fair-Play-Pokal über alle Wettbewerbe hinweg gewinnt dieses Mal der europäische Kontinent.

Gerade in diesen Zeiten ist der Friedensgedanke wichtig und so bilden alle Mädchen und Jungen sitzend einen „Peace“-Schriftzug, der dann mit einer Kameradrohne erfasst wird.

Als Betreuer-Rapper Slyser mit dem Song „34 Jahre Mammutspiele Ahlen“ noch mal richtig einheizt, biegt die Abschlussfeier auf die Zielgerade ein. Zeit, das olympische Feuer von Japan an Frankreich weiterzugeben. Das vollziehen die Betreuer Fabian und Kira in Mammutkostümen, während das Feuer im Stadion erlischt. Was gleichzeitig den emotionalen Höhepunkt bedeutet: Der Betreuersong erklingt. Der ist dieses Mal nach „I Want It That Way“ von den Backstreet Boys gestrickt: „Mammutspiel, zwei Wochen sind zu Ende, Mammutspiel, wir werden an dich denken“ heißt es da im Refrain.

In der Tat, nach zwei Jahren Präsenzpause sind diese Spiele denkwürdig. Die vielen Abschiedstränen am Ende sind ein Beleg dafür.