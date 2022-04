Unfall: Zwei Verletzte vor der Kaserne

Vermutlich missachtete ein 31-jähriger Pkw-Fahrer das Rotlicht an der Ampel vor der Kaserne. Es kam zur Kollision.

Kollision am Dienstagmittag auf der Hammer Straße: Gegen 12.05 Uhr befuhr ein ziviler Einsatzwagen der Bundeswehr die Hammer Straße aus Richtung Hamm und wollte nach links auf das Gelände der Westfalenkaserne einbiegen. Besetzt war der Pkw laut Mitteilung der Polizei mit dem 34- jährigen Fahrer aus Hamm sowie einem 37- jährigem Beifahrer aus Castrop-Rauxel. Zeitgleich kam ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamm aus der Ahlener Innenstadt und wollte geradeaus weiter in Richtung Hamm fahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der 31-Jährige das Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß wodurch beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden.

Hoher Sachschaden

Der Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der 31-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, der 34-Jährige schwer. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr Ahlen war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug an der Einsatzstelle. Für die medizinische Versorgung waren ein Rettungswagen aus dem Ahlener Süden und ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Im weiteren Verlauf wurde noch ein Rettungswagen aus Drensteinfurt hinzugerufen.