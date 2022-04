Ungepflegtes Osterbild

Ungepflegt sei das Bild, das Ahlen an den Ostertagen in städtischen Beeten abgegeben habe, ärgert sich Bürger Reinhold Leuthardt. Die Stadt reagiert.

Das Beet am Werseradweg in Höhe der Kreuzung Weststraße hat Reinold Leuthardt im Bild festgehalten.

Die österliche Runde durch die Industriestadt im Grünen hat Reinhold Leuthardt nicht wirklich in Frühlingsstimmung bringen können: „Wieder einmal bin ich entsetzt und betroffen über den Pflegezustand unserer Grünanlagen, gerade jetzt auch zu Ostern“. Sagt‘s und fotografiert‘s.

Der Gärtnermeister, der auch Mitglied der Ahlener Stadtbildmacher ist, spricht von einer „Schande für die Stadt“. Stellvertretend nennt er zwei kleine Grünflächen: Das Beet am Nepomuk- und gegenüber am Jahn-Denkmal. „Sie stehen am meist befahrenen Punkt unserer Radwege an der Wersebrücke. Gerade hier kreuzen viele Radtouristen ihre Wege und verweilen oft auch auf den Bänken.“

Das Jahn-Denkmal am Werselauf Foto: privat

Leuthardt holt weiter aus. Die Stadt gebe Millionen für großflächige Gestaltung aus. „Die Verantwortlichen lassen sich feiern und abbilden vor lieblosen und anonymen Anlagen, aber kleine, zehn Quadratmeter große Flächen werden übersehen und geben das ungepflegte Osterbild ab.“ Seinen Schlusspunkt setzt Reinhold Leuthardt mit einer Frage, die erinnern soll: „Hat sich die Stadt Ahlen nicht mal für eine Landesgartenschau beworben? Wie hätte das bloß funktionieren sollen, wenn es nicht einmal im täglichen Ablauf klappt?“

Stadtsprecher Frank Merschhaus reagiert: „Die Ahlener Umweltbetriebe stellen den Pflegestandard sicher, der naturnah und ohne Einsatz von Giften schaffbar ist. So gilt schon seit Mitte der 1980er-Jahre in Ahlen, dass auf sogenannte Unkrautvernichter komplett verzichtet wird.“

Dass sich wilde Kräuter entwickeln könnten, sei nicht zu vermeiden. Anstelle von großflächig angelegten Beeten mit farbenfrohen Kurzzeitblühern setze man lieber auf insektenfreundliche Staudenbepflanzungen, wie sie etwa am Bahnhofsvorplatz entlang der Wege gepflanzt wurden und wie sie auch im Berliner Park und im neu angelegten Stadtpark die zentrale Rolle spielen.