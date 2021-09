Ungewohnt wenig Ausgaben

Pandemiebedingt konnte der Ehemaligenverein des Gymnasiums St. Michael im vergangenen Jahr der Schulgemeinde nur sehr eingeschränkt zur Seite stehen. Dementsprechend fielen die Förderungen für Projekte geringer aus als üblich. Das zeigte sich in der Jahresrückschau auf der Mitgliederversammlung.

Angesichts der Pandemie und der damit eingeschränkten Aktivitäten legte der alte und neue Vorsitzende Gerd Buller einen verkürzten Jahresbericht vor. Zumindest der Ehemaligentag konnte im September 2020 über die Bühne gehen. „Damals gab es eine Lücke“, blickte der Vorsitzende zurück. Die Zeitung für Ehemalige wurde dagegen noch nicht fertiggestellt, wofür sich Gerd Buller entschuldigte: „Das Herz war voll, der Geist aufgrund Corona etwas leer.“ Bis zum Ende des Jahres soll die Ausgabe aber in Zusammenarbeit mit den heimischen Zeitungsredakteuren Maria Kessing und Christian Wolff erscheinen.

Virtuelle Veranstaltungen

Die Digitalisierung hat in den letzten Monaten den Alltag verändert, was auch den Ehemaligenverein betraf. So fand der „Tag der offenen Schule“ erstmals virtuell statt. Auch der Berufsinformationstag sollte so durchgeführt werden. Da es allerdings schon ausreichend Online-Angebote gab, wurde davon komplett Abstand genommen. Die Hoffnung ist groß, dass der Berufsinformationstag im kommenden Februar wieder stattfinden kann.

Die Fördermöglichkeiten des Ehemaligenvereins konnten seitens der Schulgemeinschaft nur wenig in Anspruch genommen werden, weil viele Aktionen und Projekte, wie Klassenfahrten, fast komplett ausfielen. Daher war die Ausgabenliste kurz, der Kassenbestand dementsprechend ungewöhnlich hoch. „Das ist zwar schön, aber der Verein ist auch keine Sparkasse“, kommentierte Kassiererin Anke Peitz diesen Umstand. Die Mitgliederzahl liegt aktuell bei 432. 31 Eintritten steht lediglich ein Austritt gegenüber.



Einstimmige Wiederwahl

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Gerd Buller einstimmig bestätigt. Bei den Kassenprüfern löst Jan Fillinger turnusgemäß Sebastian Kuhlbusch ab. Zum Ende der Versammlung lud Gerd Buller alle Teilnehmer zum anschließenden Ehemaligentag auf dem Campus der Schule ein.