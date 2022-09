„United“: Eigene Digitalplattform in Arbeit

Vorhang auf für „Pro Ahlen“: Die Jahreshauptversammlung der Wirtschaftsvereinigung wurde am Mittwoch im Ahlener Kino abgehalten. Bereits bei der Begrüßung nahm der Vorsitzende Timm Ostendorf Bezug auf die aktuelle Krise und die damit verbundenen Sorgen und Nöte der Mitgliedsbetriebe.

„Gerade, weil die größten Treiber der Krise auf lokaler Ebene nicht zu beeinflussen sind, hilft oftmals nur noch der enge Zusammenhalt und Austausch mit Freunden, Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern, um die Perspektive und den Optimismus nicht völlig zu verlieren“, sagte Ostendorf.

Da die Tagesordnung der Hauptversammlung umfangreich war, übergab der Vorsitzende das Wort direkt an den Gastgeber und Betreiber des „Cinema Ahlen“, Martin Temme. Dieser nutzte die Gelegenheit, um sich bei allen Förderern des Kinos zu bedanken. „Ohne Unterstützung wäre kein dauerhafter Kinobetrieb in Ahlen möglich“, sagte er.

Marketingexperten zu Gast

Nach dem Jahres- und Finanzbericht des Vorstands stand ein Vortrag über den aktuellen Entwicklungsstand des neuen Stadtportals auf der Tagesordnung, das „Pro Ahlen“ betreiben will. Hierzu übernahmen die zwei Marketingexperten Benjamin Frölich, Inhaber der „Zwoeins Marketing“ GmbH aus Beckum, und Michael Weber, Geschäftsführer der federführenden Agentur für digitale Medien „Vision Connect“ aus Hannover, das Wort und stellten das komplexe Projekt von der Idee bis zu ersten Screendesigns vor. Was als Idee einer gemeinsamen Webseite von „Pro Ahlen“ und der Stadt Ahlen, den Ahlener Umweltbetrieben und den Stadtwerken im vergangenen Jahr begonnen hatte, steht in den Workshops des Projektteams unter dem Leitsatz „Ahlen United“ und ist zu einer zentralen Digitalisierungsplattform aller Informationen rund um das Leben in Ahlen herangewachsen.

Für Benjamin Fröhlich, der von „Pro Ahlen“ als konzeptioneller Berater in das Projektteam geholt wurde und bereits die Plattform „Dein-Beckum.de“ für die Nachbarstadt betreibt, liegt das besondere Augenmerk auf dem Nutzererlebnis. „Im Gegensatz zu einer klassischen Homepage geht es nicht darum, die einzelnen Institutionen oder Unternehmen vollumfänglich vorzustellen, sondern die Bedürfnisse und Fragen der Nutzer möglichst schnell, zielgerichtet und unterhaltsam zu beantworten“, sagte er. Aus seiner Erfahrung sei ein gutes Nutzererlebnis der ausschlaggebende Erfolgsfaktor für eine solche Plattform.

Nach kurzer Klärung einiger Rückfragen aus dem Publikum ging es mit dem Bericht der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) weiter, den in diesem Jahr noch Interimsgeschäftsführer Udo Hinkelmann und sein Nachfolger Stefan Deimann gemeinsam hielten.

Zum Abschluss der Veranstaltung standen noch turnusgemäße Vorstandswahlen an, die Serhat Ulusoy in Vertretung von Bürgermeister Dr. Alexander Berger als Wahlleiter souverän moderierte. Hierbei wurde Timm Ostendorf als Vorsitzender für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Veränderungen ergaben sich aufgrund des geplanten Ausscheidens des Architekten Carsten Heitfeld und des Dachdeckermeisters Hans-Edgar Behrens, die beide seit 2006 im Vorstand aktiv waren und nicht erneut zur Wahl kandidieren wollten. An ihrer Stelle schlug der Vorstand den Garten- und Landschaftsbauer Stefan Tripp und den Landwirt Michael Mertenskötter vor. Als neuer zweiter Kassenprüfer wurde Lennart Hartmann als Nachfolger von Oliver Rasfeld bestellt. Alle Wahlen erfolgten an diesem Abend ohne Gegenstimmen. Bei Snacks im Foyer klang der Abend aus.