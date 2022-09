Unpraktikabler Parkplatz

Als unpraktikabel erwies sich die Einrichtung eines Behindertenparklatzes an der Wandmacherstiege, der deshalb wieder zurückgebaut wird. Angepasst wird die ordnungsbehördliche Verordnung für verkaufsoffene Sonntage zum Stadtfest, um die Öffnung der Geschäfte zum Stadtfestsonntag weiter gewährleisten zu können.

„Es fällt uns schwer, Behindertenparkplätze abzuschaffen“, betonte Fachbereichsleiterin Gabriele Hoffmann im Ausschuss für Ordnung und öffentliche Einrichtungen. Der vor dem Haus Wandmacherstiege 8 liegende Parkplatz sei von der Lage her nur schwer zum Einparken für Behinderte nutzbar, was die Vergangenheit gezeigt habe. Nur selten werde er genutzt. In Abstimmung mit Friedel Paßmann vom Behindertenbeirat wird der Behindertenparkplatz deshalb demnächst in einen Anwohnerparkplatz umgewandelt. Es gebe aber noch genug Behindertenparkplätze im Innenstadtbereich, beruhigte Gabriele Hoffmann.

Auch im kommenden Jahr muss das Stadtfest bedingt durch Kollision mit dem Fronleichnamswochenende und anderen Veranstaltungen wie Schützenfesten verlegt werden. Es ist nun für 16. bis 18. Juni terminiert. Dementsprechend muss die Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen angepasst werden, um den verkaufsoffenen Sonntag zu gewährleisten. Der Ausschuss stimmte der Umformulierung einstimmig zu.