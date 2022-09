Mit einem Umzug durch den Ahlener Süden haben Kinder, Erzieher und Eltern des Familienzentrums St. Ludgeri zum Weltkindertag am Montag auf Kinderrechte aufmerksam gemacht. Es war der Auftakt zu einer Weltkinderwoche in der Kita.

Schon im letzten Jahr ist die Kita St. Ludgeri in die Materie „Rechte für Kinder“ eingestiegen, das für ein ganzes Jahr Schwerpunktthema wurde. Beim Gedanken an den Weltkindertag kam dann die Idee, eine Weltkinderwoche zu gestalten, der Umzug bildete den Auftakt. „Wir wollen auf die Kinderrechte aufmerksam machen“, umriss Kitaleiterin Marita Hartleif das Ziel des Umzugs durch den Ahlener Süden. Angesteuert wurden unter anderem die „Ludgerihöfe“, wo die Kinder ihr Anliegen den dort wohnenden Senioren nahebrachten. Dabei sangen Kinder, Erzieher und Eltern das Lied „Wir Kinder haben Rechte“. Schon im Schaukasten der Kita ist der Spruch „Wir Kinder haben Rechte, unsere Träume verändern die Welt“ zu lesen.

Plakate mit Forderungen

Auf Plakaten zum Umzug gingen die Kinder konkreter auf ihre Forderungen ein, indem sie unter anderem den Schutz vor Gewalt, Ausbeutung und Misshandlung einforderten sowie eine gewaltfreie Erziehung, Recht auf Meinungsäußerung, Information, Gehör und Beteiligung verlangten.

Letztere soll in der Weltkinderwoche in der Kita intensiviert werden, am Donnerstag ist die Bildung eines Kinderparlaments geplant. Das wird aus sechs Kindern bestehen, je zwei aus den drei Gruppen. Schon im Laufe der Woche können alle Kinder Wünsche äußern, die gesammelt und an das Kinderparlament weitergereicht werden. Das soll dann prüfen, welche Wünsche realisiert werden können. Mit Abschluss der Weltkinderwoche am Freitag sollen diese mit dem Kinderwunschtag erfüllt werden. Das Kinderparlament soll auch über die Weltkinderwoche Bestand haben. Allerdings muss der Tätigkeitsbereich noch bestimmt werden.

Am Mittwoch werden die Jungen und Mädchen zudem noch für andere Kinder und ihre Eltern backen. Zu Beginn der Woche haben alle außerdem ein T-Shirt mit dem Logo der Kita geschenkt bekommen.