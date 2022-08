Unter Drogen und ohne Führerschein

Die Nacht zu Samstag endete für einen 26-jährigen Autofahrer mit einem Polizeieinsatz. Der Ahlener war zusammen mit einem Beifahrer zu schnell auf der Straße Südbrede in Richtung Bahnhof unterwegs. Er überfuhr eine Verkehrsinsel, verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Pkw, geriet in den Gegenverkehr, stieß gegen einen Bordstein und schleuderte von dort auf die gegenüberliegende Seite. Auf dem Gehweg kam er erst nach einem Zusammenstoß mit einer Mauer zum Stehen. Der 26-Jährige sagte den Polizisten, dass er Alkohol getrunken und auch Drogen genommen hätte. Außerdem gab er an, keinen Führerschein zu haben. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Sachschaden wird auf 5500 Euro geschätzt.