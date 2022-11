Unter- und Mittelschicht müssen entlastet werden

Als „Haushaltsbündnis“ sehen sie sich nicht: Aber SPD, CDU und FDP zielen beim Etat 2023 in die gleiche Richtung. Und stellen konkrete Forderungen an die Verwaltung.

Die Aufforderung an die Verwaltung lässt nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig: „Wir erwarten eine Einsparung von 600.000 Euro im Haushalt“, sagte Peter Lehmann am Freitagnachmittag in einem gemeinsam geführten Pressegespräch mit SPD und FDP im Rathaus. Er könne heute kein Haushaltsbündnis präsentieren, hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende zuvor entsprechende Erwartungen gedämpft, sondern nur ein „Zwischenschritt“.

Kein Spielraum mehr für Anträge

Bei seinem SPD-Kollegen Sebastian Richter saß der Stachel noch etwas tiefer. Nachdem das Haushaltsdefizit von 3,9 auf über fünf Millionen gewachsen ist, sieht die Verwaltungsspitze keinen Spielraum mehr für die Anträge der freien Träger und die Senkung der Kita-Gebühren. „Wir sind nicht dazu da, für die Verwaltung die Kohlen aus dem Feuer zu holen“, brachte Sebastian Richter seine Kritik auf den Punkt. Und legte nach: Im vergangenen Jahr sei die dringende Aufforderung an die Verwaltung ergangen, die Politik frühzeitig an der Haushaltsaufstellung zu beteiligen.

Das sei nicht geschehen, stimmte Peter Lehmann wie auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Eric Fellmann zu. Für die SPD sei die Senkung der OGS- und Kita-Gebühren nicht verhandelbar, so Sebastian Richter. Zustimmung kam dafür auch von Seiten der CDU, für die Peter Lehmann und Fraktionsgeschäftsführer Ralf Marciniak deutlich machten, dass die unteren Einkommensgruppen dringend entlastet werden müssten. Das gelte auch für die Mittelschicht bis zu einer Einkommensgrenze von 84.000 Euro, ergänzte Ralf Marciniak. Der von einer Arbeitsgruppe vorbereitete Kompromiss, die alte Tabelle bis 118.000 Euro zu ergänzen, sei in seinen Augen tragfähig. Die hohen Einkommen stärker zu belasten, sei in dieser Situation durchaus gerechtfertigt, erklärte Peter Lehmann, während Ralf Marciniak eine weitere Belastung der Mittelschicht ausschloss.

Stärkeres Controlling

Es sei nicht seine Aufgabe als Politiker, Vorschläge zu machen, um die 600.000 Euro einzusparen, betonte Eric Fellmann. Nicht ganz so kompromisslos wie Sebastian Richter und Andrea Jaunich gab sich Fellmann bei den Anträgen der freien Träger. Die FDP trete nicht für eine Ablehnung ein, aber sie verlange ein stärkeres Controlling und eine Erfolgskontrolle. Das gelte für den gesamten Fachbereich Jugend und Soziales. Andrea Jaunich warnte davor, in der Bürgerschaft den Eindruck zu erwecken, dass zwar Geld für ein neues Stadthaus und das Bürgerforum vorhanden sei, aber nicht für soziale Aufgaben.

„Wir öffnen eine Tür für das Gespräch mit der Verwaltung“, baute Lehmann eine Brücke. Er gehe davon aus, dass der Haushalt wie vorgesehen am 12. Dezember verabschiedet werden könnte oder, falls nötig, in einer Sondersitzung. Notfalls könne man die Haushaltsverabschiedung auch in das nächste Jahr verschieben, meinte Richter, auch wenn das allein im Hinblick auf die freien Träger sicherlich nicht erstrebenswert sei.