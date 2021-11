Untere Tragschicht in einem guten Zustand

Die Asphaltierung des ersten Bauabschnitts der Hammer Straße kann problemlos erfolgen. Die untere Tragschicht ist noch völlig in Ordnung, teilte die Stadt Ahlen am Freitag mit.

Gute Nachrichten kommen zum Wochenende vom ersten Bauabschnitt der Hammer Straße, der am Mittwoch unter Vollsperrung zwischen „Buschhoff-Kreisel“ und Friedrich-Ebert-Straße eingerichtet worden ist (wir berichteten).

Am Donnerstag ist in diesem Bereich die alte Deckschicht abgefräst worden. „Die darunterliegende Tragschicht ist in Ordnung, so dass keine zusätzlichen Tiefbaumaßnahmen erforderlich sind“, sagt Stadtsprecher Frank Merschhaus gegenüber unserer Zeitung. „Damit kann wie geplant Ende kommender Woche neu asphaltiert werden.“

Vollsperrung bleibt bis Dezember

Die Hammer Straße, eine der am stärksten frequentierten Einfahrtsstraßen Ahlens, wird insgesamt auf 1000 Metern Länge erneuert. Der Knotenpunkt Oestricher Weg wird außerdem zu einer Ampelkreuzung umgestaltet. Kalkulierte Kosten: 860.000 Euro.

Unter Vollsperrung bleibt die Stecke dann noch bis Ende Dezember, danach geht es im Einbahnfluss stadteinwärts weiter – voraussichtlich bis in den April, so Merschhaus.