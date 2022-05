Unterführung: SPD fordert Abhilfe

In der Unterführung zur Bodelschwinghschule steht permanent Wasser – nach den Regenfällen umso mehr.

Nach den jüngsten Unwettern hat sich die Situation an der Unterführung zur ehemaligen Bodelschwinghschule wieder verschärft: Seit Wochen steht dort das Wasser; die Strecke ist für Fußgänger und Radfahrer unpassierbar. Die Stadt wollte längst Abhilfe schaffen, was aber bis dato an Lieferschwierigkeiten für die nötigen Pumpen scheitert. Diese Information wurde erst jüngst im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen weitergegeben. Passend dazu legt die SPD-Fraktion jetzt einen Antrag für den Umweltausschuss vor und fordert kurzfristig Abhilfe, weil dieser Weg zudem schlecht ausgeleuchtet und teilweise marode sei. „Hier besteht auch ein sogenannter Angstraum“, schreibt Fraktionschef Sebastian Richter.