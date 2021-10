Unterrichtsinhalt Abfallwirtschaft

Die deutsche Abfallwirtschaft ist bekanntermaßen erklärungsbedürftig. Darum hatte sich der Integrationskurs, der in der ehemaligen Paul-Gerhardt-Schule läuft, sich in seinem vierten Kursmodul den Umgang mit Müll als Thema für den Tag des Weltklimastreiks ausersehen.

„Wir haben dafür drei Abschnitte“, erklärte Kursleiterin Ksenia Knipping. Zunächst besuchte die Gruppe den Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. „Wir bekamen eine sehr ausführliche und informative Führung durch Gruppenleiter Frank Buntrock“, bedankte sich Ksenia Knipping. Im eigenen Quartier an der ehemaligen Grundschule verglichen die Neubürgerinnen und Neubürger ihre Erfahrungen und Eindrücke miteinander, tauschten sich aus über das Gelernte in Sachen Mülltrennung und Recycling. Am Nachmittag ging es dann in Richtung Freibad, um hier die Anlagen vom Müll zu befreien und die frisch erworbenen Kenntnisse in der deutschen Abfallwirtschaft gleich mal praktisch auszuprobieren.