Unterwegs mit Gefühlen von Gemeinschaft und Festlichkeit

Zum Jahresausklang lädt das Internationale Frauenfrühstück alle interessierten Frauen in die Familienbildungsstätte Ahlen ein. Am Samstag (18. Dezember) beginnt in der Klosterstraße das Treffen um 10 Uhr, um in gemütlicher Runde auf das Jahr zurückzublicken. Vorherige Anmeldungen sind erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Es gilt die 2G-Regel. Anmeldungen nehmen die Familienbildungsstätte unter Telefon 9 12 30 und Organisatorin Laina Remer, 74635, entgegen.

„Das zu Ende gehende Jahr hat es uns nicht ganz leicht gemacht, aber dank großer Vorsicht und Sorgfalt konnten wir uns treffen und den Kontakt pflegen“, zeigt sich Laina Remer zufrieden. Vorträge und gemeinsame Exkursionen hätten den Horizont der Teilnehmerinnen erweitert und das Verständnis für andere Kulturen vertieft. Erhellend sei so zum Beispiel ein Ausflug Anfang des Monats gewesen. 30 Frauen machten sich auf den Weg, um die Ditib-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld zu besuchen.

Gespannt auf Europas größte Moschee

Nicht nur die muslimischen Frauen der Reisegruppe seien gespannt gewesen, Europas größte Moschee außerhalb der Türkei zu besichtigen. Im Bus auf dem Weg nach Köln haben die Frauen nicht nur Weihnachtslieder, sondern auch zu arabischer Musik gesungen. Entstanden sei dabei „ein Gefühl der Gemeinschaft und Festlichkeit“. Die Frauen hätten, so Laina Remer, den Besuch der Moschee wie einen Eintritt in eine andere Welt mit viel Ruhe und Besinnlichkeit erlebt. Die Architekten Gottfried und Paul Böhm hätten eine magische Atmosphäre in dem Gebäude geschaffen. Der große und helle Raum lud die muslimischen Frauen ein zum Gebet, während die anderen Frauen seine Atmosphäre genossen haben.

In der einstündigen Führung erfuhren die Frauen viel über das Gebäude und Zeremonien im Islam. Im Anschluss ging es zu einem italienischen Mittagessen und auch der Besuch des Weihnachtsmarkts rund um den Kölner Dom durfte nicht fehlen. Der Ausflug wurde unterstützt vom Aktions- und Initiativfond für Demokratie „Demokratie leben! Eine Idee vom Glück“. Die Partnerschaft für Demokratie ist eine Kooperation der Stadt Ahlen, der Awo Ruhr-Lippe-Ems und des Bürgerzentrums Schuhfabrik.