Unübersehbare Erfolgserlebnisse

Chef an der Druckerpresse ist an diesem wie an allen übrigen Freitagnachmittagen Klaus Eckhoff. Der routinierte Künstler, der schon viele Eleven in die Geheimnisse der Druckgrafik eingeweiht hat, begrüßt gegen 16 Uhr ein fast komplett neues Team bei der Arbeit unter dem Dach der Volkshochschule. Denn außer Maximilian, der vor einigen Jahren eine „Lobende Anerkennung“ beim Wettbewerb des Kunstvereins bekommen hatte, und der seither regelmäßig Klaus Eckhoffs Expertise nutzt, sind drei junge Künstlerinnen zum ersten Mal am Start. Konstantina, Nina und Beyza heißen die Preisträgerinnen des Jugendförderpreises, den der Kunstverein Ahlen nunmehr zum 13. Mal vergeben hat. Nur Leonie, die Vierte im Bunde, hat heute keine Zeit.

Lohn des Sieges

Lohn des Sieges ist neben einer von der Sparkasse Münsterland Ost gesponsorten Prämie eine professionelle Unterweisung in Sachen Drucktechniken durch Klaus Eckhoff. Ein unschätzbarer Wert für die angehenden Künstlerinnen, die damit Fertigkeiten erlernen, die ihnen in Zukunft Türen öffnen können.

Das hat Maximilian schon erfahren, denn er studiert im zweiten Semester am Leonardo-Campus der Kunsthochschule in Münster. Angestoßen durch die Anerkennung des Jugendförderpreises, hat der kunstinteressierte junge Mann nach dem Abitur seine bisherigen Arbeiten eingereicht und ist zum Studium angenommen worden. Das allein ist schon eine Ehre, denn nicht jeder bekommt diese Chance.

Klaus Eckhoff zeigt Beyza, wie die Technik funktioniert. Foto: isa Voß-Loermann

Außerdem dabei am ersten Kurstag der Preisträgerinnen ist Sven Henric Olde. Der Künstlerische Leiter des Kunstvereins konnte es sich nicht nehmen lassen, das Druck-Debüt der jungen Künstlerinnen zu begleiten. Schließlich hat Sven, der selbst Künstler ist, auch so richtig Lust, seinen schnell gezeichneten „Oneliner“, das ist eine Zeichnung, die aus einer einzigen Linie besteht, als Grafik auszudrucken.

Und so herrscht eine emsige Arbeitsatmosphäre, nachdem der Kursleiter seinen Schützlingen die Werkzeuge ausgehändigt hat. Die werden sie in den kommenden Stunden nutzen und an jedem Kurstag wieder mitbringen.

Beyza und ihre Druckplatte Foto: Lisa Voß-Loermann

Erster Schritt auf dem Weg zum Erfolg ist die Zeichnung, an die sich alle nun begeben. Denn was später auf der Metallplatte Eindruck machen soll, braucht eine Vorlage. Anschließend pausen die Mädels und Jungs ihre Bilder auf die Platte und ritzen sie dann mit einem spitzen Stichel ein, damit ein Druckstock entsteht. Der kann dann später mehrmals und mit unterschiedlichen Farben ausgedruckt werden. Doch zuvor muss das geritzte Metallstück in einer ätzenden Flüssigkeit baden, schließlich sollen die Linien später auf dem Bild zu sehen sein.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Foto: Lisa Voß-Loermann

Beyza hat als Erste die Chance, ihre dynamisch gezeichnete Pflanze in den Druck zu geben, und der Kursleiter ist begeistert vom Talent der jungen Frau. Blau wird das Gewächs eingefärbt, und Maximilian begibt sich unter den kritischen Augen von Klaus Eckhoff an die Walze. Büttenpapier wird angefeuchtet und eingelegt, und dann darf gedreht werden. „So ein tolles Bild“, ist die Reaktion der Umstehenden, und schnell haben auch Konstantina und Nina ihre Arbeiten am Start. Gedruckt wird jetzt fast im Akkord, und am Ende der Stunden hat jede ihren eigenen Probedruck in Händen.

Motivation pur

Die Kursteilnehmerinnen sind begeistert, und die Erfolgserlebnisse unübersehbar. Motivation pur ist das hier unter dem Dach des Alten Rathauses. Die jungen Frauen sind fest entschlossen, bei Klaus Eckhoff noch so einige weitere Techniken zu erlernen. Und wer weiß, vielleicht landet die eine oder andere nach dem Abi an einer Kunsthochschule? Die Chancen dafür stehen bestens.