„Update“ für Computer- und Videoangebote

„Unser IT-Projekt war ein super Erfolg – so gut, dass wir es fest in der ehemaligen Ludgerischule etablieren wollten“, sagte „Phänomexx“-Vorsitzender Reinhardt Böhm beim Ortstermin. Alles sei auf einem guten Weg gewesen.

Aber dann überfiel Russland die Ukraine und viele Geflüchtete mussten schnell untergebracht werden. „Das war erst mal das Aus für unser Projekt“, erklärte Reinhardt Böhm weiter. Doch der Verein ist für Hartnäckigkeit bekannt. Und so hatte „Phänomexx“-Mitglied und Hausherr Hermann Huerkamp die rettende Idee. Im dritten Obergeschoss der Lohnhalle waren noch Räume frei. Mit rund 120 Quadratmetern deutlich kleiner als die in der Ludgerischule, aber dafür sehr funktional. Dazu gibt es eine direkte Anbindung an die IT-Unternehmen im Haus und an deren Support. Für die Verantwortlichen war ganz klar: „Hier geht was.“

Das nun „Update“ genannte IT-Labor in der Lohnhalle wurde am Donnerstag eröffnet. Mit einer Powerpoint-Präsentation stellten Reinhardt Böhm und die didaktische Leiterin Anna Weber vor, was in den neuen Räumen passieren wird. „Wir richten uns besonders an die BSO-Mint, das sind die Berufs- und Studienorientierungen der achten Klassen“, führte Anna Weber aus. Dafür sind die Räume mit zehn All-in-one-PCs ausgestattet. Dazu kommen noch iPads, Beamer, Netzwerkfestplatten und Drucker.

Mit dieser Ausstattung lassen sich auch große Projekte verwirklichen. Dazu hat das Team die Videokünstlerin und Performerin VeVe aus Frankfurt eingeladen. „Mit ihr werden wir am 22. August einen umfangreichen, 24-Stunden-Workshop zu Video, Sound und Performance machen“, kündigte Anna Weber an. Doch dabei bleibe es nicht. Zwölf Leistungskursschülerinnen und -schüler des Gymnasiums Laurentianum in Warendorf werden als Experten für den mobilen Informatiklehrgang ausgebildet und eingesetzt.

Alle Beteiligten freuen sich: Mit diesem „Update“ verbessert das Lernlabor seine Leistungsfähigkeit und Möglichkeiten deutlich.