Verbesserung für Berufspendler

Was am Montag im Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität besprochen wird, nämlich die Ausweitung der Buslinien für die Ahlener Ortsteile (wir berichteten), findet teilweise schon Anwendung: Seit dem 1. Juni hat der Kreis Warendorf das Angebot auf den Linien S 35 (Warendorf – Ahlen) und R 51 (Ahlen – Vorhelm – Tönnishäuschen) erweitert.

„Das Gesamtvolumen der Mehrleistungen von rund 70 000 Kilometern auf der S 35 und circa 17 000 Kilometern pro Jahr auf der R 51 kann sich sehen lassen“, freut sich Landrat Dr. Olaf Gericke. Die zusätzlichen Fahrten sind Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan des Kreises Warendorf sowie der Schnellbus-Förderung des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe.

Auf der S 35 werden von Montag bis Freitag die Taktlücken zu einem durchgängigen Stundentakt gefüllt. Das Betriebszeitfenster wird zudem um eine Stunde verlängert, so dass die letzten Abfahrten jetzt um 19.30 Uhr erfolgen. Zudem gibt es eine neue Zwischenfahrt um 6.13 Uhr ab Warendorf nach Ahlen. Diese hat dort Anschluss an den Zug in Richtung Hamm. „Damit erreichen die Fahrgäste morgens Dortmund, Düsseldorf oder Köln, was gerade für viele Berufspendler oder zur Wahrnehmung von Terminen eine deutliche Verbesserung darstellt“, so Dr. Gericke. In der Gegenrichtung wird Warendorf jetzt um 20.14 Uhr erreicht, hierfür gibt es um 19.33 Uhr eine neue Abfahrtzeit ab Ahlen.

Dauerstau auf den Autobahnen umgehen

An Samstagen gibt es – anstelle des TaxiBusses - jetzt auf der S 35 von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr ein stündliches Busangebot zwischen Warendorf und Ahlen. Mit diesem Angebot wird auch das Betriebszeitfenster um zwei Stunden ausgedehnt. Außerdem entfällt in dieser Zeit die telefonische Vorbestellung. Lediglich die drei Frühfahrten ab 5.30 Uhr verbleiben weiterhin als TaxiBus.

Auf der R 51 bleibt der TaxiBus an Samstagen im Zwei-Stunden-Takt. Die Fahrten haben in Tönnishäuschen weiterhin Anschluss an die S 35.

Durch die „neue“ S 35 werden die einwohnerstärkste Stadt Ahlen und die Kreisstadt Warendorf noch besser miteinander verbunden. Für die Warendorfer wird insbesondere die bessere Erreichbarkeit der Metropole Ruhr und der Rheinschiene attraktiver. „Nutzen Sie die das verbesserte Angebot und umgehen Sie stressfrei den Dauerstau auf den Autobahnen, wenn Sie in Richtung Ruhrgebiet unterwegs sind“, empfiehlt Geschäftsführer Nikolai Weber von der Verkehrsgesellschaft Breitenbach, die diese Linien im Auftrag des Kreises Warendorf fährt.

Fahrplanauskunft und Tarifinformationen unter bubim.de.