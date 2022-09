Verblüffend nah am Original

Die Tribute-Reihe in der Schuhfabrik Ahlen eröffnete die Band „Brothers In Arms“. Das Publikum zeigte sich beeindruckt, wie die Formation etliche Dire-Straits-Klassiker auf die Bühne brachte.

Das erste Konzert in der Tribute-Reihe 2022 in der Schuhfabrik legte mit „Brothers In Arms“ die qualitative Messlatte gleich ganz hoch an. Wer Radio hört, wird früher oder später auch zu Dire-Straits-Songs mitwippen. „Sultans Of Swing“, „Walk Of Life“ oder „Money For Nothing“ sind nur einige ihrer größten Hits, die bei einem Livekonzert natürlich nicht fehlen dürfen. Aber nicht nur diese Klassiker fanden große Begeisterung bei dem Publikum, das spürbar froh darüber war, endlich wieder auf Livekonzerte im Saal des Bürgerzentrums gehen zu können, berichtet der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Sänger und Gitarrist Tobi Born springt ein

Bei „Brothers in arms“ steht die Liebe zur Musik im Vordergrund – und die klingt im Dire-Straits-Kosmos mal bluesig, mit einer Prise Country. Im Original immer unterlegt mit Mark Knopflers charakteristisch tiefem Gemurmel, das hier von Tobi Born perfekt umgesetzt wurde. „Der klingt ja besser als das Original“, freute sich ein überraschter Zuhörer. Auch wenn sich einige verblüfft die Augen rieben, denn Sänger und Gitarrist Born sprang erst kürzlich für den langfristig erkrankten Frontmann Andreas Leisner ein und war auf den Ankündigungsfotos noch nicht zu sehen.

Erstklassiger Sound

Zusammen mit Sebastian Netz am Bass, Oly Wahner am Schlagzeug und Moritz Schuster an den Keyboards sorgte Tobias Born für über zwei Stunden perfekte Dire-Straits-Unterhaltung in erstklassigem Soundgewand. „Brothers In Arms” stehen dem Original in nichts nach und boten ein beeindruckendes musikalisches Live-Erlebnis. Keiner der legendären Hits fehlte.

Weitere Konzerte in der Schuhfabrik

Karten für weitere Konzerte in der Schuhfabrik sind bereits zu erwerben: 8. Oktober: Mercy Street (Tribute Peter Gabriel), 19. November: Mr. Punch (I, Tribute Marillion, Fish Ära), 17. Dezember: Her Song (Tribute to women in Rock & Pop).