Verein erlässt Beiträge

27 Jahre lang war Klemens Hagedorn (r.) Vertrauensmann in Halene.

Mit der Herbstversammlung holten die Schützen von Alt- und Neuahlen am Sonntagabend nach dem pandemiebedingten Ausfall im Frühjahr die Generalversammlung des Vereins nach. Jörg Weißenborn wurde als Vorsitzender wiedergewählt.

Mit einem lauten dreifachen Horrido wurde zu Beginn Schützenkönig Christian Alker begrüßt. „Das haben wir lange nicht gehört“, zeigte sich Jörg Weißenborn begeistert: „Eine solch lange Regentschaft haben wir in der Nachkriegsgeschichte noch nicht erlebt.“ Die Rückschau fiel naturgemäß mager aus, Corona hatte den Großteil der Veranstaltungen zunichte gemacht. Der Verein hat im vorigen Jahr eine Heizungsanlage für die Festhalle angeschafft, die noch fest installiert wird. Schriftführer Rainer Eckervogt bezeichnete das Biwak am 4. September als gelungen und verwies darauf, dass mehr als 99 Prozent der Besucher geimpft waren. Kassierer Andreas Gunnemann berichtete von einer guten Kassenlage und fand einstimmige Unterstützung für den Vorstandsvorschlag, für 2021 den Einzug der Mitgliedsbeiträge auszusetzen. Aktuell zählt der Verein 363 Mitglieder.

Jahresmeisterschaft

Klaus Schroer, Leiter der Schießgruppe, reichte die Ergebnisse der Jahresmeisterschaft vom letzten Jahr nach. Er selbst siegte mit 186,875 Ringen vor Markus Arnemann (185,125) und Theo Hüttemann (180,500). Das Übungsschießen hat am 18. Juli wieder begonnen, auch fand schon eine Radtour am 15. August statt. Sportwart Matthias Huesmann berichtete vom Bauerschaftsturnier am 1. August auf Hof Hosselmann, das Brockhausen gewann.

Der stellvertretende Vorsitzende Andreas Kondermann-Kirschstein (l.) war der erste Gratulant von Jörg Weißenborn ), der als Vorsitzender wiedergewählt wurde. Links beobachtet Schützenkönig Christian Alker die Szene. Foto: Ralf Steinhorst

Bei den Wahlen wurde Jörg Weißenborn als Vorsitzender wiedergewählt, kündigte aber an, das Amt nur für zwei anstatt der turnusgemäßen vier Jahre auszuführen. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden Oberst Andreas Tripp und Hauptmann Peter Füchtenhans. Bei den Vertrauensleuten führen Hermann-Josef Schlotmann (Oestrich-Süd), Claus Rubbert (Ester-West), Lukas Boes (Borbein/Seebrock), Matthias Niesmann (Halene-Kampen) und Markus Quante (Stadt) ihre Arbeit fort. In Halene trat Klemens Hagedorn nach 27 Jahren als Vertrauensmann nicht mehr an, Jan Füchtenhans ist sein Nachfolger. Für Thomas Knipping wurde Andre Sudhues zum neuen Kassenprüfer gewählt. Alle Wahlvorgänge erfolgten einstimmig.

Neue Satzung

Einen breiten Raum nahm die Vorstellung des Entwurfs der neuen Satzung ein, mit der der Verein auf gesetzliche Änderungen reagiert, sich aber auch ein moderneres Bild geben möchte. Über die endgültige Fassung soll auf der kommenden Generalversammlung entschieden werden. Der Entwurf ist auf der Homepage des Vereins abrufbar.

Die nächsten Termine sind das Winterfeuer der Offiziere am 13. November, der Seniorenkaffee am 5. Dezember und das Winterfest am 8. Januar kommenden Jahres. Das Schützenfest ist für den 12. Juni geplant.