Verena Röttger ist neue Vorsitzende

Einen Wechsel an der Spitze gab es im Vorstand des Fördervereins Paul-Gerhardt-Schule.

In der jüngsten Versammlung des Fördervereins der Paul-Gerhardt-Schule im November haben sich der langjährige Vereinsvorsitzende Gerrit Hegemann und der Kassierer Michael Keß aus der Vorstandsarbeit verabschiedet. Die neuen Vorstandsmitglieder sprachen ihren Vorgängern im Rahmen der Versammlung großen Dank für ihr Engagement aus.

Als neue Vorsitzende wurde Verena Röttger gewählt, Andreas Günnewig unterstützt sie als neuer Kassierer. Außerdem sind Stephanie Niesmann als Vize-Vorsitzende und Christina Kannchen als Schriftführerin weiter dabei.

Ohne die Unterstützung des Fördervereins wären viele Projekte an der Paul-Gerhardt-Schule nicht durchführbar, so die Schulleitung, und nennt beispielhaft Klasse 2000, das Zirkusprojekt, Waffelaktionen, Schulfeste, Ausflüge, Theaterfahrten und die Spielekisten für die Klassen. Erst in der vergangenen Woche habe es zum Nikolaus für alles Kinder einen Stutenkerl vom Förderverein gegeben.