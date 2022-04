Verfolgungsfahrt endet mit Unfall

Eine Verfolgungsfahrt mit mehreren Streifenwagen hat am Montagmorgen die Polizei in Atem gehalten. Zunächst gab es um 6.56 Uhr einen Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug in Ahlen. Als Polizisten das Auto kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer. Die Beamten folgten dem Pkw durch mehrere Städte im Kreis. Der Fahrer flüchtete jedoch weiter in Richtung Autobahn. Auf der A 2 Richtung Dortmund verunglückte der Mann mit seinem Pkw in Höhe Beckum. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Auch ein Polizist ist während des Einsatzes leicht verletzt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Mehrere Streifenwagen waren ebenso in die Fahrt eingebunden und wurden beschädigt. Dass auch weitere am Straßenrand stehende Pkw durch den Flüchtenden beschädigt wurden, kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Die Hintergründe der Flucht sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.