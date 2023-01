Vergnügliche Verwirrungen mit Würze

Sie überraschte wirklich: Die neue Aufführung der plattdeutschen Theatergruppe „Spass up Platt“ kommt nach der langen Coronapause richtig frisch daher. Rund 150 Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich am Freitagabend die Premiere von „Helpt mi, use Opa flippt ut“ in der Aula der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule nicht entgehen. Und sie kamen voll auf ihre Kosten.

Es ist eine richtig lustige Kriminalkomödie geworden, das Dreiaktstück von Günther Müller.

Zarte Gefühle

Das übliche Rezept mit viel Verwirrung und Missverständnissen wird nun noch mit versuchtem Betrug und ein bisschen Waffeneinsatz gewürzt. Dafür gibt‘s aber auch genügend zarte Gefühle und deren Enttäuschung, große Pläne und Hoffnungen. Alles zusammen mit einer Menge altersstarrsinnigen Reaktionen und fiesen Intrigen.

Was ist passiert? Der Kegelausflug nach Frankfurt von Opa Henrichsen ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Denn seine Bekanntschaft mit der schillernden Lore Nachtigall bleibt nicht folgenlos. Zwar kam der nicht mehr nüchterne Herr der Dame wohl menschlich näher als erlaubt, doch das nicht umsonst. Kurz darauf taucht die Dame aus dem Rotlichtmilieu auf dem Henrichsen-Hof auf – was für reichlich Verwirrung und Vermutungen sorgt. Besonders Oma Henrichsen findet diesen Auftritt kurz vor der Goldenen Hochzeit gar nicht komisch.

Lore Nachtigall bringt alle in Aufruhr. Foto: Peter Schniederjürgen

Aber auch Klaus Heimsen, Opas Kegelbruder, ist keine besondere Hilfe. Denn der findet die ganze Geschichte zunächst mal sehr lustig und gießt auch noch Öl ins Feuer. Nur Schwiegertochter Hanna steht unverbrüchlich an Opas Seite. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, taucht noch Professor Fürchtegott Schaf auf. Der Wissenschaftler – ein Biologe und Ökofreak – kommt mit dem Rad im unfassbaren Radlerdress vorbei. Der Professor plant, den Henrichsen-Hof zum Bio-Mustergut zu machen. Obendrein hat er sich in Elsi, die Tochter des Hauses, verkuckt. Leider ist die junge Dame bereits mit dem Kripomann Uwe Heimsen, Sohn von Opas Kegelbruder Klaus, verlobt. Auch von dieser Seite gibt’s eine Menge amüsantester Verwicklungen.

„Ik flipp noch ut“ Opa Henrichsen kommt in Erklärungsnot. Foto: Peter Schniederjürgen

Damit hat „Spass up Platt“ als Corona-Comeback eine witzige und spritzige Komödie auf die Bühne gebracht und das zusammen mit der bekannten Freude am Spiel und im gemäßigten Plattdeutsch. Es ist für alle sehr gut verständlich. So lohnt sich der Besuch, die Theatergruppe verspricht einen sehr vergnüglichen Abend.

Weitere Aufführungen sind am kommenden Freitag (20. Januar) und Samstag (21. Januar) jeweils um 19.30 Uhr. Die letzte Vorstellung ist am Sonntag (22. Januar) um 17 Uhr. Alle Vorstellungen finden in der Aula der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule an der Sedanstraße 54 statt. Eintrittskarten gibt’s per E-Mail an spassupplatt@web.de und natürlich an der Abendkasse.