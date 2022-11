Verneigung vor der Natur

Michael Martin präsentiert mit seiner neuer Multivision „Terra“ ein einzigartiges Porträt des Planeten Erde – am Mittwoch (23. November) im Rahmen der Multivisionsreihe der „Ahlener Zeitung“ auch in der Stadthalle. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Fünf Jahre reiste Michael Martin mit der Kamera um die Welt und fotografierte in der Arktis, im Himalaya, in den Anden, im Südpazifik, in Arabien, im Amazonasbecken, in den Savannen Ostafrikas sowie in der Taiga Sibiriens und den Steppen Zentralasiens. So entstanden zehn Gesichter der Erde, welche neben faszinierenden Landschaften auch Tiere, Pflanzen und Kulturen in allen Klimazonen der Erde vorstellen.

Aus dem Chaos entstanden

Michael Martin beschäftigte sich neben den weltweiten, abenteuerlichen Reisen aber auch mit der Geschichte der Erde, die vor 4,5 Milliarden Jahren im Chaos entstand und sich zu einem Planeten voller Leben und Vielfalt entwickelte. Er macht deutlich, dass die Erde in der Blüte ihrer Entwicklung stand, als der Mensch vor 180 000 Jahren die Bühne des Lebens betrat, begann, sie zu gestalten und inzwischen auch zu zerstören.

Michael Martins neue Multivision „Terra“ zeichnet das ganz große Bild der Erde, sie ist eine Verneigung vor der Schönheit der Natur und dem Wunder des Lebens.

Michael Martin ist Fotograf, Vortragsreferent, Abenteurer und Diplom-Geograf.

Michael Martin bei Aufnahmen für "Terra" im Oman. Foto: Martin

Seit über 35 Jahren berichtet er über seine Reisen in die Wüsten der Erde und wurde zum weltweit renommiertesten Wüstenfotografen. Er veröffentlichte mittlerweile 30 Bildbände und Bücher, die in neun Sprachen übersetzt wurden, er hielt weit über 2000 Vorträge und produzierte mehrere Fernsehfilme. Das letzte große Projekt veröffentlichte Michael Martin im Jahre 2015. Für „Planet Wüste“ standen neben den Trockenwüsten auch die Kälte- und Eiswüsten der Arktis und Antarktis im Fokus seiner Arbeit.

Seit 2017 reist und fotografiert Michael Martin für sein aktuelles Projekt „Terra“. Er präsentiert es seit diesem Herbst als Multivision, Fernsehserie und Bildband.

Zahlreiche Auszeichnungen

Michael Martins Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit einer Ehrenmedaille der Royal Geographic Society. Zuletzt erhielt er den Gregor International Calendar Award und den ITB Book Award für sein Lebenswerk. Das Magazin Geo hat Michael Martin eine eigene Extra-Ausgabe gewidmet.

Eintrittskarten sind zum Preis von 18,50 Euro im Vorverkauf der Stadthalle , Telefon 20 00, und bei allen reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Abendkassenpreis beträgt 22,50 Euro.