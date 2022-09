Verputztes Fachwerk ein wahrer Schatz

Wie sieht‘s eigentlich in diesem kleinen alten Häuschen an der Kampstraße aus? Der „Tag des offenen Denkmals“ bot ungewohnte Einblicke und Erkenntnisse.

Warum war die Stadtmauer nicht geschlossen und wieso steht ein „Torwächterhaus“ an der Kampstraße 37? Das waren nur zwei der Fragen, denen die interessierten Bürger am Sonntag zum „Tag des offenen Denkmals“ nachgehen konnten. Daneben bot das Programm auch noch die Besichtigung des Grubenwehrmuseums an der Zeche und die Besteigung eines Förderturms sowie zahlreiche weitere Gelegenheiten, um sich mit der lokalen Geschichte auseinanderzusetzen.

Doch das kleine Häuschen an der Kampstraße stand im Fokus des Interesses. „Wir wissen, dass dieses Gemäuer um 1590 entstand“, sagte Silke Büscher-Wagner. Sie ist die Vorsitzende des Vereins „Ahlener Stadtbildmacher“. Und die haben sich die sinnvolle Nachnutzung des uralten Hauses, das seit einiger Zeit im Dornröschenschlaf liegt, zum Ziel gesetzt.

Diverse Schichten Tapete

So wurde das bis in die jüngste Zeit bewohnte Gebäude zunächst entrümpelt. Dabei trat viel Spannendes zutage. „Allein die diversen Schichten Tapeten, die in den Jahrzehnten hier aufgebracht wurden, sind schon eine Zeitreise“, erklärte die Vorsitzende. Eine gewisse Affinität zur Archäologie war hier auch hilfreich, fanden sich doch hinter Holzverkleidungen alte Zeitungen aus noch ungeklärter Zeit. „Sicher ist aber, dass sie von einem Katholiken verwendet wurden – sie stammen aus ,Kirche und Leben‘“, schmunzelte Silke Büscher-Wagner.

Neben solchen Funden birgt das Häuschen auch noch wirkliche Schätze. Zum Beispiel das versteckte und verputzte Fachwerk. „Wir hatten Hilfe durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Dieser hat eine dendrochronologische Untersuchung durchgeführt. Das heißt, das Holz wurde mittels seiner Jahresringe aufs Alter geprüft“, sagte Büscher-Wagner. Heraus kam dabei die Zeit um 1590. Damit habe das Wächterhaus am historischen Kamptor die großen Stadtbrände offensichtlich gut überstanden.

Tapeten verschiedener Epochen kleben in Schichten Foto: Peter Schniederjürgen

An jenes Tor erinnert heute noch die in Restaurierung befindliche Kreuzigungsgruppe am Eingang zum Stadtpark und schräg gegenüber die unbeschilderte Totengasse. Hier informierte die städtische Denkmalpflegerin Nicole Wittkemper-Peilert über das 1443 erstmalig erwähnte Tor. „Diese Kreuzigungsgruppe sollte Gottes Segen für die in die Stadt herein- und herauskommenden Menschen darstellen“, erklärte die Denkmalpflegerin. Es sei oft so gewesen, dass sich solche oder ähnliche Gruppen nahe der Tore befanden. Nicole Wittkemper-Peilert hatte Abbildungen ähnlicher Stadttore dabei, die der Zuhörergruppe einen Eindruck vom möglichen Aussehen des Kamptores gaben.

Hier am Stadtpark endete die Stadtmauer, wie Nicole Wittkemper-Peilert (l.) zeigte. Foto: Peter Schniederjürgen

Dabei kam die ehemalige Stadtbefestigung, eine fast das ganze damalige Stadtgebiet umschließende Mauer, zur Sprache. Noch heute ist die Lage der Befestigungen ungefähr an den Straßennamen zu erkennen. Doch warum umfasste die Mauer die Stadt nur fast? „Hier, wo wir heute den Stadtpark sehen, war es damals sehr sumpfig. Der Bereich war praktisch unpassierbar, weshalb dort keine Mauer errichtet wurde“, erklärte Nicole Wittkemper-Peilert. Es sei unwahrscheinlich gewesen, dass von dieser Seite Angriffe drohten. Auch damals galten wirtschaftliche Aspekte. Also konnte man sich die kostenintensive Stadtmauer hier sparen. Nach dem 30-jährigen Krieg hatte die Befestigung ohnehin ihren Nutzen durch die neue Waffentechnik verloren und sei abgebrochen worden. „Die Bürger konnten sich an den Baumaterialien bedienen“, führte die Denkmalpflegerin aus. Das Westtor nahe der Brücke an der Weststraße fiel als letztes der ehemals fünf Tore.

Gasse jetzt beschildert

Zurück zur unbeschilderten Totengasse: Seit Sonntag ist sie nicht mehr ganz schilderlos. Neben dem Trafohäuschen im Berliner Park (wir berichteten) und dem Torwächterhaus an der Kampstraße ist nun auch die einstige Totengasse durch den Heimatförderkreis mit einer Infotafel bedacht worden. Vorsitzende Christa Schwab enthüllte sie am Rande einer der Denkmalführungen.