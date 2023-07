Verschmuste Gäste bekommen Streicheleinheiten

Außergewöhnlichen Besuch erhielten die Bewohnerinnen und Bewohner des Hugo-Stoffers Seniorenzentrums am Mittwoch. Denn Fabienne und Coco hatten vier Beine und waren ziemlich fellig.

Es gibt wohl wenige Tiere, auf die der Begriff „süß“ mehr zutrifft als auf Alpakas. Das sah auch eine Mitarbeiterin des Hugo-Stoffers-Zentrums so, als sie vor einigen Wochen zu Gast auf der Alpakafarm „Finja & Friends“ in Dolberg war, um dort an einer Wanderung mit den aus Südamerika stammenden Tieren teilzunehmen.

Ruhig und ausgeglichen

„Die war begeistert von den Tieren, weil die so ruhig und ausgeglichen sind“, schilderte Einrichtungsleiterin Ina Schütte die damalige Situation, sodass gleich die Idee aufkam, die Alpakas auch in das Seniorenzentrum einzuladen. Von „Finja & Friends“ kam die Zusage, einen Nachmittag vorbeizukommen. Am Mittwoch war es dann so weit, auch Angehörige der Bewohnerinnen und Bewohner durften dazukommen.

Ach, wie süß: Die Seniorinnen und Senioren waren hin und weg. Foto: Ralf Steinhorst

Als die Alpakas durch den Flur auf die Terrasse traten, war rundum ein „Ah“ vernehmbar. Der süße Blick, dazu das flauschige, Vlies genannte Fell – das kam an. „Die sind untypisch verschmust“, erklärte Christina Köster von der Alpakafarm: „In Seniorenzentren sind wir oft, da sind die beiden schon trainiert.“ Allerdings wechsele man die Alpakas auch mal aus, damit alle mal am Zug sind.

Leises Summen

Schnell fiel das leise Summen von Fabienne und Coco auf, was Christina Köster damit begründete, dass sich die beiden auf diese Weise miteinander unterhalten. Die Seniorinnen und Senioren jedenfalls waren fasziniert, alle wollten mal ein paar Streicheleinheiten geben. Die beiden Alpakas ihrerseits schienen auch ihre Sympathieträger unter den Menschen zu haben. An einige kuschelten sie sich mit ihrem Kopf richtig an. Anderen fraßen sie Futter aus der Hand.

Durch die Flure ging es zu den Zimmern der Bewohner, die bettlägerig sind. Foto: Ralf Steinhorst

Auch die bettlägerige Bewohnerinnen und Bewohner zu besuchen, war kein Problem. Nachdem auf der Terrasse die Runde beendet war, ging es über die Flure in einige Zimmer. Als die Alpakas das erste Zimmer im Erdgeschoss betraten, blieben sie förmlich am Spiegel im Eingangsbereich hängen. „Wenn sie Spiegel sehen, sind sie hin und weg“, lächelte Christina Köster. Dann denken sie nämlich, da sind noch mehr Alpakas. Besuche in den oberen Etagen klappten ebenfalls: Fabienne und Coco fuhren nicht das erste Mal Aufzug.

Auch der Besuch in den oberen Etagen war kein Problem. Die Alpakas sind Aufzugfahren gewöhnt. Foto: Ralf Steinhorst

Am Ende war es ein gelungener Besuch. „Das ist toll für unsere Bewohner“, hat Sonja Gerischer vom Sozialdienst des Hauses schnell bemerkt: „Alle haben gestrahlt und sich sehr gefreut.“ Und wer weiß, vielleicht ist eine Wiederholung ja nicht ausgeschlossen.