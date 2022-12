Versorgung im Worst Case gesichert

Mit einem eigenen Notstromaggregat sehen die Betreiber des Rewe-Marktes in Ahlens Ortsteil Dolberg die Versorgung bei einem Blackout gesichert. Bei einem Probelauf lief alles reibungslos – und unabhängig.

Rewe Schürbüscher investiert in Notstromaggregat

Mit ihrem eigenen Notstromaggregat sehen sich Robin Hugendiek, Timon und Thomas Schürbüscher sowie Heinrich Artmann am Rewe-Standort Dolberg autark.

Im Fall eines großflächigen Blackouts wissen die Schürbüschers, was zu tun ist: den Hebel ihres gerade angeschafften Notstromaggregats umlegen und verderbliche Ware aus ihren Märkten Beckum und Herzfeld nach Dolberg transportieren. „Systemkritische In­frastruktur ist damit in Dolberg gesichert“, lässt Heinrich Artmann aus der Vermieter- und Betreibergemeinschaft am Mittwochvormittag selbstbewusst wissen.