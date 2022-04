Verständnis für Anliegen der Eltern

Auf dem Rathausvorplatz haben einige Ahlener Eltern jüngst bereits gegen die Elternbeiträge für Kindertagesstätten und den offenen Ganztag demon­striert. Jetzt schafften sie es dann mit ihrem Anliegen auch ins Rathaus. Melanie Cicek, die eine Online-Petition mit dem Ziel einer Beitragsfreiheit initiiert hatte, übergab Bürgermeister Dr. Alexander Berger eine lange Liste mit Unterschriften sowie einen an das Stadtoberhaupt adressierten Brief, der nochmals das Anliegen vieler Eltern postuliert, für das jüngst auch die SPD auf Stadt- und Kreisebene Partei ergriff (wir berichteten): Frühkindliche Bildung soll in der Wersestadt langfristig möglichst für alle Familien kostenlos sein.

Ein Anliegen, für das insgesamt 1018 Menschen ihre Unterstützung signalisierten, wobei die Online-Petition auch nicht in Ahlen wohnhafte Personen unterstützen konnten. „Es gibt Eltern in Ahlen, die können diese Beiträge nicht stemmen“, so Melanie Cicek, die in ihrem Brief auf die Situation von Eltern hinweist, die die OGS-Beiträge nicht mehr bezahlen könnten, obwohl sie eigentlich eine Hausaufgabenbetreuung für ihre Kinder benötigten. Zudem gebe es Eltern, für die sich der berufliche Wiedereinstieg nach der Geburt eines Kindes aufgrund der hohen Elternbeiträge nicht lohne. Die Konsequenz daraus: „Wir wünschen uns eine Senkung der Beiträge und eine angemessene Staffelung.“

„Ich weiß, dass das eine große Belastung ist“, zeigte Bürgermeister Berger Verständnis für die Situation der Eltern. Es sei richtig, dass diese sich für ihre Kinder einsetzten. Er verdeutlichte jedoch zugleich, dass die Möglichkeiten der Stadt Ahlen im Hinblick auf Beitragsreduzierungen begrenzt seien. „Wir als Kommune können das nicht allein stemmen“, betonte er und wies darauf hin, dass er in dieser Angelegenheit finanzielle Unterstützung von Land und Bund erwarte. Insgesamt gelte es, „einen gerechten Ausgleich zu finden“, so Berger. Wird sich im Rahmen der kommenden Haushaltsberatung bei den Beiträgen etwas im Sinne der Eltern bewegen? „Wir verschließen uns einer Lösung nicht“, versicherte der Bürgermeister. Aber am Ende müsse es bezahlt werden.

Die Unterstützer der Petition dürften die weitere Entwicklung, gerade auch in der Endphase des Landtagswahlkampfs, genau verfolgen – mit einer klaren Vision im Hinterkopf: „Unsere Stadt ist so bunt und vielfältig. Wäre es nicht schön, wenn alle Kinder die gleichen Chancen hätten?“ schließen sie in ihrem Brief. Den wollen Melanie Cicek und ihre Unterstützer auch den Ratsmitgliedern zukommen lassen.