Verständnis und Professionalität

Einzelne oder Paare, die ungewollt kinderlos sind, machen oft über Jahre eine Achterbahn der Gefühle mit, wissen Lisa Frings und Sandra Middendorf. Die Beraterinnen arbeiten bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) im Bistum Münster und möchten Menschen in dieser Situation helfen: Sie haben sich über das Beratungsnetzwerk für Kinderwunsch fortgebildet und beraten auch in der EFL-Beratungsstelle in Ahlen Menschen, die ungewollt kinderlos sind.

Ab 2. Mai (Montag) bieten sie ein dreiteiliges Gruppenseminar für betroffene Paare an, in dem diese durch den Austausch mit anderen sowie mit den Kinderwunschberaterinnen Orientierung, Begleitung und gegenseitige Stärkung finden können.

Psychologisch geschulte Beraterinnen

Rund zehn Prozent aller Paare sind statistisch gesehen zumindest zeitweise von ungewollter Kinderlosigkeit betroffen, verdeutlicht Sandra Middendorf – Tendenz steigend. In dieser Situation bräuchten die Betroffenen oftmals eine spezifische professionelle, fachlich und psychologisch geschulte Beratung: „Manche Paare suchen neutrale Informationen, weil sie sich im Rahmen der Reproduktionsmedizin teilweise nicht ausreichend beraten fühlen.“ Für andere wiederum gehe es darum, als Paar Krisen gemeinsam zu bewältigen. Nicht selten habe der Kinderwunsch auch Auswirkungen auf die Sexualität oder auf den Umgang mit Trauer. „Für Menschen in all diesen Situationen wollen wir als EFL eine Anlaufstelle sein“, betonen die Beraterinnen, die den Betroffenen versichern, dass die EFL ein Ort ist, an dem sie viel Verständnis erfahren.

Das Gruppenseminar findet am 2., 16. und 30. Mai, jeweils von 18 bis 20 Uhr, statt. An den Abenden geht es um Fragen wie „Wo stehen wir als Paar?“, „Wie kommunizieren wir unsere Situation miteinander und im Freundes- und Familienkreis?“ Lisa Frings und Sandra Middendorf ermutigen Betroffene zur Teilnahme an dem Gruppenangebot: „Wir sind nicht allein mit unseren Fragen und Ängsten – diese Erkenntnis steht im Zentrum des Gruppenseminars. Die Paare können von der Erfahrung anderer profitieren und ihr Wissen miteinander teilen.“

Eine Anmeldung ist möglich in der Beratungsstelle in Ahlen unter 10 04 oder per Mail an efl-ahlen@bistum-muenster.de.