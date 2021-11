Verteidigung der Freiheit

Ganz im Zeichen des 80 Jahrestags des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion stand die Rede von Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Er gedachte zur offiziellen Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Marktplatz der unzähligen unschuldigen Opfer dieses Angriffs.

„Diesem Abschnitt der Geschichte begegnen wir auch heute noch in Ahlen“, sagte der Bürgermeister und hob die Erinnerungsarbeit der weiterführenden Schulen hervor. „Am Gräberfeld auf dem Ostfriedhof kann man ein Gespür dafür bekommen“, so Alexander Berger. Die Gräber werden in der Patenschaft von Schulen gepflegt und unterhalten. Hier ruhen einige der in deutscher Gefangenschaft getöteten russischen Kriegsgefangenen. Alexander Berger stellte heraus, wie wichtig es sei, eine Parlamentsarmee wie die Bundeswehr zu haben. „Nie wieder dürfen Soldaten auf nur einen einzigen Menschen vereidigt werden“, mahnte der Bürgermeister. Für ihn sei diese Armee der Garant für Frieden und Freiheit. „Sie schützt auch die Rechte derer, die sie kritisieren und ihre Rituale wie den Zapfenstreich zur Rückkehr aus Afghanistan verurteilen“, betonte Alexander Berger.

Längster Einsatz der Bundeswehr

Dieser längste Einsatz der Bundeswehr stand im Zentrum der Rede von Dr. Peter Paziorek. Er erinnerte daran, dass es rund 150 000 Soldatinnen und Soldaten waren, die in Afghanistan gedient haben. „Davon haben 59 den Einsatz mit dem Leben bezahlt und 35 Soldaten sind dabei in Kampfhandlungen ums Leben gekommen“, erinnerte der ehemalige Regierungspräsident. Er schilderte seine Gewissensnöte, die er bei der Abstimmung über den Einsatz als Bundestagsabgeordneter gehabt habe. „Doch habe ich mich daran erinnert, dass Frieden und Freiheit auch entfernt von uns zu verteidigen sind“, so Peter Paziorek. Mit großer Freude erzählte der Landesvorstand des Volksbunds deutscher Kriegsgräberfürsorge davon, dass ehemals gegnerische Soldaten heute gemeinsam Gräber ihrer in Kriegen ums Leben gekommenen Kameraden pflegen.

Schließlich traten Bürgermeister Dr. Berger und der Kommandeur des Aufklärungsbataillon 7, Oberstleutnant Christoph Linnenbaum an die Gedenkstätte und legten dort im Angesicht der Bundeswehrehrenformation und Vertretern der Vereine zu Blasorchesterklängen Kränze nieder.