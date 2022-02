Verunglückter Bus kam aus Ahlen

Von der Straße abgekommen und auf die Seite gekippt ist am Samstag ein Reisebus aus Ahlen, in dem eine Jugendgruppe aus Münster in Oberbayern unterwegs war. Die Schwerverletzten wurden mit Hubschraubern auf umliegende Klinken verteilt.

Im oberbayerischen Inzell im Landkreis Traunstein ist am Samstagmorgen ein Ski-Reisebus aus Ahlen mit mehr als 60 Personen – hauptsächlich Jugendliche aus Münster – verunglückt. Er kam von der Straße ab und kippte auf die Seite.

Hubschrauber im Einsatz

Bei dem Unfall sind Dutzende Menschen verletzt worden, acht davon schwer. Der Bus war gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 305 am Ortsausgang von Inzell umgekippt.Die Verletzten wurden unter anderem mit Hubschraubern aus Österreich und Deutschland in die umliegenden Krankenhäuser geflogen. Neben den acht Schwerverletzten zählte die Feuerwehr 21 Personen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen, die ebenfalls in Krankenhäuser gebracht wurden. 29 Personen wurden nicht oder nur minimal verletzt. Der Bus der Firma „Engel-Reisen“, die ihren Sitz vor einiger Zeit von Ahlen nach Beckum verlegt hat, steht sonst im weiterhin in Ahlen verbliebenen Fuhrpark an der Schinkelstraße.