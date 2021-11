Viel Betrieb an der Urne

Viele Gemeindemitglieder zog es am Wochenende ins Pastoralbüro, um dort die eigenen Stimmen vor Ort abzugeben, so auch Dieter Thiele.

Noch keine zwei Monate ist die Bundestagswahl her, da stand für viele Ahlener am Wochenende bereits der nächste Urnengang auf der Agenda: Die Mitglieder der Katholischen Kirchengemeinden waren nämlich aufgerufen, ihre künftigen Vertreter für den Pfarreirat und die Hälfte des Kirchenvorstandes zu wählen.

Von einer möglichen Wahlmüdigkeit so kurz nach den letzten beiden Kreuzchen war in St. Bartholomäus nichts zu sehen. Im Gegenteil: Als sich am Samstagmorgen die Tore des Pastoralbüros an der Nordstraße öffneten, konnte der Wahlvorstand schnell den ersten Gläubigen ihre beiden Stimmzettel aushändigen.

„Hier ist viel Betrieb“, freute sich Pfarrsekretärin Angelika Aperdannier, dass einige Urnenwähler gekommen waren. Während der Corona-Pandemie beileibe keine Selbstverständlichkeit. Zumal auch die Besucherzahl in den Gottesdiensten noch nicht wieder so hoch ist wie noch vor zwei Jahren. Zudem verzichtete die Gemeinde auf das sonst übliche Verteilen der Briefwahlunterlagen in den Gottesdiensten.

520 Briefwahlanträge

Dennoch beantragten immerhin 520 Gläubige im Vorfeld ihre Briefwahlunterlagen, wofür sie oftmals auch den eigens eingerichteten Online-Antrag nutzten, den man per QR-Code abrufen konnte. „Ein sehr guter Wert“, fand Aperdannier. Viele Gemeindemitglieder zog es aber auch ins Pastoralbüro, um die eigenen Stimmen vor Ort abzugeben. Wahlberechtigt für den Kirchenvorstand, der über die personellen und finanziellen Angelegenheiten der Gemeinde entscheidet, waren dabei alle volljährigen Gläubigen, insgesamt 15 461 Menschen. Mitbestimmen darüber, wer künftig im Pfarreirat die Geschicke von St. Bartholomäus lenkt, durften sogar 16 361 Gemeindemitglieder über 14 Jahre.

Zeichen gegenüber den Ehrenamtlichen

Zur Wahl standen insgesamt 24 Frauen und Männer. Acht hiervon kandidierten um die gleiche Anzahl freier Posten im Kirchenvorstand, welcher alle drei Jahre zur Hälfte neu besetzt wird und 16 Personen hatten sich bereit erklärt, in den kommenden vier Jahren im Pfarreirat ihre Kirchengemeinde aktiv mitzugestalten.

An der Wahl teilnehmen? Für viele eine Selbstverständlichkeit. So etwa bei Ulrike Zimmermann, die betonte, dass man durch die Wahlen zum Pfarreirat und dem Kirchenvorstand „darauf Einfluss nehmen kann, wer die Gemeinde gestaltet“. Zudem lasse sich durch die Teilnahme ein Zeichen gegenüber den ehrenamtlich Aktiven setzen, dass man sich für deren Arbeit interessiere.

Die beiden Stimmzettel gab es unter anderem bei Bernhard Erdmann (l.) und Martin Bruland (r.). Foto: Martin Feldhaus

Eine dieser Ehrenamtlichen ist Kirsten Winterkamp-Recker, die sich als Kandidatin für den Kirchenvorstand aufstellen ließ und am Samstagvormittag im Pastoralbüro gleich mehrere gesammelte Briefwahlunterlagen übergab. „Jeder sollte sich ehrenamtlich engagieren“, verdeutlichte sie und blickte bereits mit Vorfreude auf die Arbeit im Kirchenvorstand: „Ich bin gespannt, was mich dort erwartet“, so die Maschinenbauingenieurin.