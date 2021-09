Viel Musik im „Monday Monday“

Die Akustik-Sessions kehren zurück in die „Zisterne“. Wöchentlich heißt es „Monday Monday“ in der Kneipe am Ahlener Markt. Mit Hausband und wechselnden Musikern, die eines verbindet: Handgemachtes!

„Ey, da müsste Musik sein“, sang Wincent Weiss beim Lichtblicke-Konzert im Dezember 2016 auf dem Ahlener Marienplatz. Im übertragenen Sinn wünschen sich das Wolfgang „Brandi“ Brand und Josef „Jupp“ Steffens mit handgemachter Musik auch wieder für die Kneipen. Musik soll jetzt mit Akustik-Sessions montagabends in der „Zisterne“ am Marktplatz zurückkehren und die coronabedingte Auszeit beenden.

„ »Nun ist es aber Zeit, den Kopf wieder hochzunehmen und Musik zu machen.« “ Wolfgang Brand

Angelehnt an den Superhit der Mamas and Papas „Monday Monday – so good to me“ sollen auch die Akustik-Sessions so heißen, und das mit Hintergrund. Denn ab dem kommenden Montag sollen sie wöchentlich ab 20 Uhr in der „Zisterne“ stattfinden und allen richtig guttun. Corona habe bei allen das Musikleben auf den Kopf gestellt, meinen „Brandi“ Brand und „Jupp“ Steffens, die zusammen auch in der Band „Smoke“ spielen. „Nun ist es aber Zeit, den Kopf wieder hochzunehmen und Musik zu machen“, schaut Wolfgang Brand nach vorne. Auch wenn er sich gerne an die Sessions im „Harmonium“ an der Weststraße zurückerinnert, die als „Montag Blues“ sehr beliebt waren und nun als Vorlage dienen.

Beide Organisatoren wollen denjenigen eine Bühne geben, die mit viel Spaß mit ihren Instrumenten wie Gitarre, Akkordeon, Mandolinen oder anderen für circa 15 bis 20 Minuten auftreten wollen. Nur instrumental oder auch singend, das ist jedem selbst überlassen. Der Platz auf der Bühne ist begrenzt, nur maximal drei bis vier Musiker werden zeitgleich auftreten können. „Die brauchen nur ihr In­strument mitbringen. Ales andere ist vorhanden“, erklärt Wolfgang Brand und meint damit die Gesangsanlage (PA) und Percussion. Wichtig: Sänger müssen wegen der Hygiene ihre eigenen Mikros mitbringen.

Anmeldung und Maskenpflicht

Die Montagabende sind zunächst bis zum Jahresende geplant, jeder Termin wird durch eine „Hausband“ eingeleitet, die etwa 30 Minuten spielt. Dann folgen die Sessions. „Die Musiker warten alle darauf, wieder Musik machen zu können“, rechnet Wolfgang Brand mit großem Interesse. Deshalb ist wegen der Planbarkeit eine Anmeldung bei ihm per E-Mail unter wolf.brand@t-online.de erforderlich. In der Zisterne wird der Zutritt nur unter 3G-Bedingungen (geimpft – genesen – getestet) gewährt, der Eintritt ist kostenfrei. Bis zu den Plätzen herrscht Maskenpflicht.