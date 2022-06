„Viele Gäste wünschten sich Wiederholung“

Zum ersten Mal ausgerichtet und gleich einen Volltreffer gelandet. Die Beschicker der „Ahlener Schlemmermeile“ haben Bilanz gezogen, Mitveranstalter Knut Schneider fasst sie in Worte.

Bierwagen und Schirme sind eingeklappt, die letzten Tische und Bänke verstaut. Luft zum Durchatmen bleibt für die Beschicker der „Ahlener Schlemmermeile“ kaum, denn nachdem sie am Pfingstwochenende die Massen am Parkbad beköstigt haben, hat sie der Alltag in den eigenen Betrieben schon wieder eingeholt.

Dennoch: „Es war eine rundum tolle Veranstaltung“, sagt Mitorganisator Knut Schneider gegenüber unserer Zeitung. „Dafür, dass wir es zum ersten Mal ausgerichtet haben, hat es erstaunlich gut geklappt. Ich habe mehrfach Stimmen gehört, die sich für eine Wiederholung aussprachen. Neben Schneiders „Café Canapé“ und der „Parkbad-Lounge“ waren das Restaurant „Zum dicken Stein“, Stefan und Melanie Glomb mit ihrem Smoker, das Restaurant „Katana“ und die „Belegbar“ Ahlen-Münster mit von der Partie.

Logos auf Schirmen sind 99 Prozent der Besucher egal

„Wenn 1500 Menschen gleichzeitig eine Veranstaltung besuchen, kann es natürlich auch mal zu Parkplatzproblemen kommen, aber das war bei uns definitv nicht der Fall, da ausreichend Parkplätze genau gegenüber an der Friedrich-Ebert Halle vorhanden waren“, reagiert Schneider auf die Kritik in einer ersten Mediennachbetrachtung. „Und welche Logos unsere Schirme haben, dürfte 99 Prozent unserer Gäste nicht interessiert haben.“

In Sachen Preisgestaltung habe sich die „Schlemmermeile“ durchweg im moderaten Rahmen bewegt: „Kein Gericht war teurer als 10 Euro“, erinnert Knut Schneider. Lob hat der Gastronom auch für den Livemusiker übrig, der drei Abende in lockerem Ambiente unplugged gespielt hat.