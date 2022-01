Viele gute Ideen für das „Ahlen-Monopoly“

„Monopoly“ erobert das Münsterland. Die neuesten Ausgaben des Gesellschaftsspiels für Beckum und Telgte sind Anfang Dezember auf den Markt gekommen – gerade rechtzeitig, um in beiden Städten den Weg aus den Verkaufsstellen noch un­­ter so manchen Weihnachtsbaum zu finden. Die Ahlener werden sich etwas länger gedulden müssen, bis auch sie statt um Schlossallee und Turmstraße um reale Orte in ihrer eigenen Stadt würfeln und zocken können. Die City-Edition für die Wersestadt sei „gerade in der Finalisierungsphase“, teilt Lars Normann mit. Er ist Projektleiter bei der Telgter Handelsagentur Nicolas Rose, die die Städte-Versionen deutschlandweit in Lizenz auflegt und vertreibt. „In Münster sind wir 2013 damit gestartet“, erinnert sich Normann.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie