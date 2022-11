Viele Kinderaugen sollen leuchten

Der Lions-Club Ahlen Münsterland will mit dem Erlös aus dem Verkauf kulinarischer Adventstüten in diesem Jahr Kinder- und Jugendprojekte unterstützen. Jede verkaufte Tüte nimmt an einer Verlosung mit drei hochwertigen Preisen teil.

In den Tüten befinden sich Ahlener Nudeln namens „Pasta Bella Westfalica“ mit passender Tomatensoße sowie einer kleinen Süßigkeit und sollen Genuss und Freude in die heimische Küche bringen. Unterstützt wird die Aktion von den Sponsoren Annelie-Leifeld-Stiftung, dem Weinhaus Schulz und der Volksbank Ahlen. Die Tüten haben eine Auflage von 500 Stück und kosten 12,90 Euro. Erhältlich sind sie im Weinhaus Schulz und in der Alten Apotheke am Markt. „Die Tüten sind auch gut als Weihnachts- oder Nikolauspräsente geeignet“, empfiehlt Renate Bartsch vom Lions-Club.

Musical-Fahrt nach Hamburg als Hauptpreis

Mit Glück kann man sogar einen von drei hochwertigen Preisen gewinnen, denn jede Tüte ist mit einer Nummer versehen, die an einer Verlosung teilnimmt. Der erste Preis ist eine Fahrt für zwei Personen nach Hamburg zu einem Musical nach Wahl mit zwei Übernachtungen im Wert von 500 Euro. Ein Gutschein über 150 Euro für das Restaurant Geisthövel beinhaltet den zweiten Preis und der Gewinner des dritten Preises erhält einen Gutschein im Wert von 88 Euro über Kunst und Genuss im Kunstmuseum und im Restaurant „Chagall“. Die Ziehung der Gewinner findet am 28. Dezember statt, das Ergebnis wird anschließend in der Tageszeitung und auf www.lions-ahlen.de veröffentlicht.

Der Lions-Club Ahlen Münsterland will mit der Aktion viele Kinderaugen zum Leuchten bringen, indem der komplette Erlös der Aktion in lokale Kinder- und Jugendprojekte von Vereinen, Kindergärten, Schulen und vielen sozialen Einrichtungen fließt. So sind die Unterstützung bei der Anschaffung von Spielgeräten oder bei einer pädagogischen Ganztagsbetreuung bis hin zu Gesundheitsförderprojekten denkbar.