Viele kleine kostengünstige Programmpunkte

Ein gegenüber den Vorjahren etwas verändertes städtisches Reiseprogramm stellte Anne Althaus jetzt im Ratssaal den Ahlener Seniorinnen und Senioren vor. Statt bislang fünf werden in diesem Jahr nur zwei Tagesfahrten angeboten. „Dafür wird das Programm durch vier kleinere, kostengünstigere, lokale Angebote ergänzt“, erklärte die Mitarbeiterin der städtischen Leitstelle „Älter werden in Ahlen“.

Sportlich in der Langst

Los geht es am 1. Juni um 14.45 Uhr mit einer Führung im Kunstmuseum und anschließendem Besuch des Eiscafés Gamba. Voraussichtliches Ende ist um 17 Uhr. Sportlich zugehen wird es am 27. Juni mit einem Bewegungsangebot in der Langst. Ab 16 Uhr werden neben einer Walking-Runde auch die Outdoor-Fitnessgeräte unter fachkundiger Anleitung ausprobiert. Im angrenzenden Anglerheim gibt es nach der Einheit noch ein Erfrischungsgetränk und einen kleinen Imbiss.

Die beiden weiteren lokalen Angebote finden im Herbst und Winter statt: Am 21. September wird im Mittrops Spieker von 15 bis 19 Uhr unter Anleitung von Lore Pampus gebastelt. Kurz vor Weihnachten treffen sich die Seniorinnen und Senioren am 14. Dezember um 15 Uhr in der Familienbildungsstätte zum gemeinsamen Weihnachtssingen und gehen eine Stunde später gemeinsam zum Ahlener Advent auf dem Marktplatz. Ende der Veranstaltung wird gegen 18 Uhr sein.

Auf zur Landesgartenschau

Derweil geht die erste Tagesfahrt am 29. Juni nach Münster zum Aasee. Das Wassertaxi „Solaris“ bringt die Teilnehmenden von dort zu den Führungen im Mühlenhofmuseum und im Planetarium. Über die Aaseeterrassen und das Café Gut Kinderhaus geht es nachmittags wieder zurück nach Ahlen. Start ist um 8.45 Uhr am Stadthallenparkplatz, voraussichtliche Rückkehr gegen 18 Uhr.

Am 7. September steht zudem der Besuch der Landesgartenschau in Höxter an. „Neben einer fachkundigen 90-minütigen Führung und einem gemeinsamen Mittagessen besteht nachmittags auch noch zwei Stunden Zeit zur freien Verfügung“, berichtete Anne Althaus. Start ist um 7.45 Uhr auf dem Stadthallenparkplatz, die Rückkehr für 18.15 Uhr geplant.

„Um acht am Schacht“

Nicht fehlen darf im Herbst natürlich auch die beliebte Tanzveranstaltung „Um acht am Schacht“. Am 17. November wird in der Lohnhalle wieder das Tanzbein geschwungen.

Anmeldungen zu den Fahrten und Veranstaltungen nimmt Anne Althaus unter Telefon 5 97 43 oder per Mail an althausa@stadt.ahlen.de entgegen. Die Broschüre mit allen Informationen zum Seniorenprogramm kann im Rathauspavillon kostenlos abgeholt werden. Es gibt sie auch im Internet unter www.ahlen.de.