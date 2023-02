Viele Kraftakte im Dorf gestemmt

Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte der CDU-Stadtverband Ahlen eine große Jubilarehrung mit Gastredner Wolfgang Bosbach im Haus Wibbelt ausgerichtet, doch einige Vorhelmer Jubilare konnten daran nicht teilnehmen. Die Auszeichnung wurde daher jetzt im kleinen Kreis nachgeholt. Die Ortsunion lud dazu ins „Kulturgut Samson“ nach Tönnishäuschen ein.

„So eine Auszeichnung bietet immer auch Gelegenheit zur gemeinsamen Rückschau“, betonte Ortsunion-Vorsitzender Hubertus Beier und skizzierte die aktuellen Schwerpunkte der Lokalpolitik. „Wir sind froh, dass wir uns heute Abend im alten Landgasthof treffen können. Wir alle wissen, welch umfangreiche Vorarbeiten geleistet worden sind, bis dieses Objekt wieder für die allgemeine Nutzung zur Verfügung gestellt werden konnte. Wir stehen dahinter und wollen die fortschreitende Sanierung auch weiterhin unterstützen.“ Mit Blick auf die nahe Zukunft sprach er auch die Nicolaikirche an, deren Erhalt einen weiteren Kraftakt fürs Dorf darstelle. Doch da hier schon einiges gestemmt wurde, setzt Beier auch in diesem Fall auf eine fruchtbare Gemeinschaftsaktion mit gutem Ergebnis.

Schlaglichter aus den Eintrittsjahren

Geehrt wurden schließlich Hubert Volking und Felix Schulze Middig für stolze 60-jährige Mitgliedschaft. Für 50 Jahre Treue wurde Gerd Koch, der aber mittlerweile nicht mehr in Vorhelm wohnt, ausgezeichnet. Weiterhin blickt Ralf Kiowsky auf sein Silberjubiläum. Nach einem gereichten Imbiss und einigen Kaltgetränken ehrte der Vorsitzende die anwesenden Jubilare. Dabei ließ er die Eintrittsjahre 1997 und 1962 mit den entsprechen wichtigen Schlaglichtern Revue passieren.

Nach dem Überreichen der Urkunden und Ehrennadeln ging das Programm in den gemütlichen Teil über. Da die Jubilare Ralf Kiowsky und Hubert Volking sehr gut vernetzt sind, wurde über eine große Bandbreite von Themen gesprochen. Der ehemalige Stadtverbandsvorsitzende Ralf Kiowsky erinnerte an Entwicklungen, die bereits in seiner aktiven Zeit akut waren, beispielsweise die Rathausfrage. Die bedrückende weltpolitische Lage sparten die Christdemokraten selbstverständlich nicht aus.