Viele Namen waren nie offiziell – aber dennoch wohlbekannt

Immer schon gab es Bezeichnungen für Wohnsiedlungen, Gassen oder Plätze, die nie Eingang in die offiziellen Bezeichnungen gefunden haben. Sie sind in keinem Telefon- oder Adressverzeichnis zu finden, manchmal gänzlich vergessen und zum Teil bis heute gebräuchlich. Nicht selten waren es humorvolle, verniedlichende oder auch derbe Namen, die die Menschen solchen Örtlichkeiten gaben.

In einer neuen Serie begeben sich Kreisarchivar Dr. Knut Langewand und Stadtchronist Jürgen Rheker mit Unterstützung der Redaktion unserer Zeitung auf intensive Spurensuche. Welche speziellen, kuriosen Bezeichnungen gab und gibt es – und wo kommen sie her?

Die Ursprünge der Ahlener Straßennamen liegen im Mittelalter. Schon aus dem 14. Jahrhundert sind uns „Campstrate“, „Helstrate“ und natürlich West- und Oststraße überliefert. Hausnummern gab es auch schon, allerdings nicht bezogen auf die Straßen – denn nicht alle trugen einen Namen. Alle Häuser der alten Innenstadt, noch innerhalb der Stadtmauern, wurden einfach durchnummeriert. „Neubauten erhielten stets die nächsthöhere Zahl, die oft aber gar nicht in die Straße paßte“, schrieb Walter Breucking 1929 im Heimatbuch der Stadt Ahlen.

Klosterstraße war einst Fleischstraße

Auch die Umbenennung von Straßen ist keine Erfindung der neueren Zeit. Nachdem 1470 das Nonnenkloster Maria Rosa, das sich im Bereich der heutigen Klostergasse / Klosterstraße befand, gegründet worden war, änderte sich der Name „Fleischstraße“ (Vleesstrate) zu „Klosterstraße“ – wann und warum, weiß man nicht genau, aber es lässt sich spekulieren, dass die frommen Fräuleins gerne einen neuen Straßennamen wünschten. Die Bevölkerung hielt aber wohl noch lange an der alten Bezeichnung fest, denn noch 130 Jahre später finden sich in den alten Unterlagen alter und neuer Straßenname nebeneinander.

Eine erste Welle von Neu- und Umbenennungen von Straßen gab es zwischen 1905 und 1927. Mit dem enormen Stadtwachstum mussten neue Gegenden erschlossen und Straßen gebaut werden. In der Kolonie hatte man in aller Eile z.B. eine B-Straße, C-Straße und D-Straße errichtet, die nach wenigen Jahren 1922 umbenannt wurden (Bürgelstraße, Galileistraße, Humboldtstraße).

Drei Wellen der Umbenennung

Die zweite Welle der Umbenennungen erfolgte durch das nationalsozialistische Regime. Bei den Nazis verhasste Personen wie Friedrich Ebert wurden aus dem Stadtbild getilgt, und Ahlen erhielt sofort 1933 seine erste Adolf-Hitler-Straße. Nach dem Zusammenbruch des NS-Staates wurden diese Umbenennungen 1945-1947 zurückgenommen, auch gab es Neubenennungen wie die Selma-Englisch-Straße (zuvor Kruppstraße).

Mit der kommunalen Neugliederung und der Eingemeindung von Dolberg und Vorhelm folgte die dritte Welle der Umbenennungen. Da es nun zwei Bahnhofstraßen, Kolpingstraßen oder Beckumer Straßen gab, musste Eindeutigkeit hergestellt werden – neue Straßennamen mussten her. Auch in Ahlen selbst wurden einige Straßen umbenannt, so zum Beispiel die Schulstraße in Theodor-Körner-Straße.

Gerne nehmen die Autoren Hinweise auf alte Straßennamen, Wege oder Ortsbezeichnungen entgegen – Stadtgeschichte soll lebendig sein.