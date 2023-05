Die Verunsicherung unter den Eltern ist nach der Gewaltandrohung so groß, dass am Freitag viele Schülerinnen und Schüler in der Ahlener Mammutschule fehlen.

