Viele zeigen Mitgefühl und spenden

Peace not war: Juri Hafner empfing die Besucher des Friedenskonzerts bereits am Eingang mit seinem Knopfakkordeon.

Kaffee und Kuchen statt Frühstück: das Internationale Frauenfrühstück (IFF) fiel am Samstag in der Familienbildungsstätte mit seinem Ukraine-Friedenskonzert aus dem Rahmen. Es sollte zudem Geld für die Opfer des Krieges gesammelt werden, am Ende landeten 660 Euro in der blau-gelben Spendenbox.

„Heute sind wir ein bunt gemischtes Publikum“, stellte IFF-Team Sabine Knauer bei ihrer Begrüßung erfreut fest, denn auch Männer durften dieses Mal die Veranstaltung besuchen. Viel selbst gebackener Kuchen sei zusammengekommen, ein Grund, mal richtig zu genießen, schlug sie vor. Kaffee und Kuchen wurden aber nicht verkauft, dafür sollte fleißig gespendet werden. Auch die Musiker spendeten auf ihre Art, indem sie auf Gage verzichteten.

Ideengeberin Ksenia Knipping

Die Idee zu dem Friedenskonzert hatte Ksenia Knipping. Die Russin helfe, wo sie könne, gerade im sprachlichen Bereich, denn viele Ukrainer sprechen russisch. So ist sie als Integrationslehrerin und Übersetzerin in der Flüchtlingsarbeit aktiv. „Ich bin froh, dass viele Menschen mitfühlen und mitmachen“, war sie vom sehr guten Besuch des Konzerts beeindruckt. Auch einige ukrainische Frauen waren mit ihren Kindern gekommen.

Das Friedenskonzert fand eine große Resonanz. Auch die Spendensumme über 660 Euro konnte sich sehen lassen. Foto: Ralf Steinhorst

Schon am Eingang der Familienbildungsstätte wurden die Besucher auf den Nachmittag eingestimmt. Vor einer Ukraine-Flagge empfing Juri Hafner sie mit seinem Knopfakkordeon. Später war er dann mit ukrainischen Volksliedern auch Teil des Konzerts. Kurzfristig nahm auch Theo Frielinghaus teil, der mit seiner Mundharmonika in der Pandemie einen Nachbarschaftssingkreis initiiert hatte, um Mut zu machen. Passend stimmte er die Hymne „Freude schöner Götterfunken“ zum Mitsingen an.

„Ich bete, dass mir der Krieg nicht gleichgültig wird.“

Die Ahlener Band „The Roots“ schloss sich mit Rock-Evergreens an. Auch die jungen Geschwister Alexander und Sonja Knipping wollten sich einbringen und begeisterten auf Gitarre und Keyboard mit Soloeinlagen. Einen Ausflug in die südamerikanische Musikwelt unternahmen „Negro y Blanco“ Rocio Siekaup und Peter Scheurer mit eher kämpferischen Liedern. Mit ihren Aussagen wie „Ich bete, dass mir der Krieg nicht gleichgültig wird“, sorgte Rocio Siekaup nicht nur einmal für ergreifende Momente.

Die Ideengeberin Ksenia Knipping (M.) sammelte mit den IFF-Teammitgliedern Sabine Knauer (l.) und Rocio Siekaup beim Friedenskonzert für die Ukrainehilfe. Foto: Ralf Steinhorst

Die Summe geht an die Aktion „Deutschland hilft“. Zu der Konzertspende von 660 Euro kommen die 230 Euro vom IFF-Modemarkt aus der vergangenen Woche hinzu, so dass das Internationale Frauenfrühstück in einer Woche die stolze Summe von 890 Euro für die Ukraine gesammelt hat.